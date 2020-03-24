МОК обнародовал заявление о переносе Олимпиады на 2021 год
Об этом сообщает официальный сайт МОК.
МОК и организационный комитет Олимпиады в Токио опубликовали совместное заявление о переносе Игр-2020, которые должны были состояться с 24 июля по 9 августа, на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
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Это произошло после того, как премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил перенести Игры 2021, а президент МОК Томас Бах согласился с идеей.
"В нынешних обстоятельствах, основываясь на информации, предоставляемой Всемирной организацией здравоохранения, президент МОК и премьер-министр Японии пришли к выводу, что Игры XXXII Олимпиады в Токио должны состояться после 2020 года, но не позднее лета 2021 года, чтобы можно было обеспечить здоровье спортсменов, всех, кто причастен к Олимпийским играм, и международного сообщества", - говорится в заявлении МОК.
- Напомним, 2 марта стало известно, что организационный комитет Олимпиады-2020 рассматривает возможность проведения Игр в Токио без зрителей.
- 3 марта японский министр по делам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сейко Хасимото заявила, что из-за эпидемии коронавируса Олимпиаду-2020 могут перенести с лета на конец 2020 года.
- 11 марта представитель оргкомитета Олимпиады в Токио Харуюки Такахаси заявил, что считает, что Игры необходимо перенести на 2022 год из-за распространения коронавируса.
- 24 марта президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка обнародовал обращение относительно возможного переноса Олимпиады-2020 из-за пандемии коронавируса.
- Также 24 марта стало известно, что Япония согласилась перенести Олимпиаду-2020, при условии, что Игры в Токио состоятся в 2021 году.
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