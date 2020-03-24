МОК обнародовал заявление о переносе Олимпиады на 2021 год

24 марта, 2020, 15:37

Международный олимпийский комитет заявил, что в 2020 году Олимпиада в Токио не состоится

Об этом сообщает официальный сайт МОК.

МОК и организационный комитет Олимпиады в Токио опубликовали совместное заявление о переносе Игр-2020, которые должны были состояться с 24 июля по 9 августа, на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

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Это произошло после того, как премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил перенести Игры 2021, а президент МОК Томас Бах согласился с идеей.

"В нынешних обстоятельствах, основываясь на информации, предоставляемой Всемирной организацией здравоохранения, президент МОК и премьер-министр Японии пришли к выводу, что Игры XXXII Олимпиады в Токио должны состояться после 2020 года, но не позднее лета 2021 года, чтобы можно было обеспечить здоровье спортсменов, всех, кто причастен к Олимпийским играм, и международного сообщества", - говорится в заявлении МОК.