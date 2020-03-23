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Espreso.tvОбществоУ нардепа-"слуги" подтвердили коронавирус, - Гончаренко

У нардепа-"слуги" подтвердили коронавирус, - Гончаренко

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что у его коллеги из "Слуги народа" Руслана Горбенко подтвердили заражение коронавирусом COVID-19

Об этом Гончаренко сообщил в Telegram.

"У нардепа Руслана Горбенко (фракция" Слуга народа ") подтвержден диагноз коронавирусной инфекции", - написал Гончаренко.

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