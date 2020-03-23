У нардепа-"слуги" подтвердили коронавирус, - Гончаренко
23 марта, 2020, 19:55
Народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что у его коллеги из "Слуги народа" Руслана Горбенко подтвердили заражение коронавирусом COVID-19
Об этом Гончаренко сообщил в Telegram.
"У нардепа Руслана Горбенко (фракция" Слуга народа ") подтвержден диагноз коронавирусной инфекции", - написал Гончаренко.
- Напомним, ранее сообщалось, что Руслан Горбенко сделал три теста, один из которых оказался положительным.
- Первым в Верховной Раде коронавирусом заболел нардеп из группы "Доверие" Сергей Шахов. Он также сообщил о заражения своей жены.
- После Шахматова коронавирус обнаружили еще у одного нардепа из "Доверия" - Сергея Вельможного.
- Нардеп Яна Зинкевич сообщила, что протестированные на коронавирус 18-20 марта нардепы имеют отрицательный результат .
- Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что коронавирус диагностирован у депутата от фракции ОПЗЖ Александра Лукашева.
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