Нардеп Шахов подтвердил заражение его жены коронавирусом

19 марта, 2020, 14:31

Народный депутат из группы "Довира", у которого подтвердили заражение коронавирусом, заявил, что его жена также инфицирована

Об этом Шахов сказал в трансляции на Facebook.

"Сегодня сообщили, что у супругов также подтвердили плюсовой тест на коронавирус. Жена чувствует себя нормально, в изоляции, но нормально. 2 дня был озноб и прекратилось", - сказал Шахов.