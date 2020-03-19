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Espreso.tvОбществоНардеп Шахов подтвердил заражение его жены коронавирусом

Нардеп Шахов подтвердил заражение его жены коронавирусом


фото: zaxid.net
Народный депутат из группы "Довира", у которого подтвердили заражение коронавирусом, заявил, что его жена также инфицирована

Об этом Шахов сказал в трансляции на Facebook.

"Сегодня сообщили, что у супругов также подтвердили плюсовой тест на коронавирус. Жена чувствует себя нормально, в изоляции, но нормально. 2 дня был озноб и прекратилось", - сказал Шахов.

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