Нардеп Шахов подтвердил заражение его жены коронавирусом
19 марта, 2020, 14:31
Народный депутат из группы "Довира", у которого подтвердили заражение коронавирусом, заявил, что его жена также инфицирована
Об этом Шахов сказал в трансляции на Facebook.
"Сегодня сообщили, что у супругов также подтвердили плюсовой тест на коронавирус. Жена чувствует себя нормально, в изоляции, но нормально. 2 дня был озноб и прекратилось", - сказал Шахов.
- Напомним, 18 марта в видеообращении президент Владимир Зеленский соврал, что нардеп Сергей Шахов 17 марта был зарегистрирован в зале Верховной Рады.
- 19 марта на Киевщине подтвердили новое заражение коронавирусом.
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