Коронавирус обнаружен у депутата от ОПЗЖ, - Гончаренко

22 марта, 2020, 23:40

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко утверждает, что коронавирус диагностирован у депутата от фракции ОПЗЖ Александра Лукашева

Коронавирус обнаружен еще у одного народного депутата Украины - члена фракции "Оппозиционная платформа "За жизнь" Александра Лукашева.



Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.





Напомним, что по состоянию на 22 марта коронавирус обнаружен у народного депутата Украины, члена депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова и его жены. Еще один народный депутат Украины Сергей Вельможный находится на обследовании в Александровской больнице Киева с подозрением на коронавирус.

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