Коронавирус обнаружен у депутата от ОПЗЖ, - Гончаренко
22 марта, 2020, 23:40
Коронавирус обнаружен еще у одного народного депутата Украины - члена фракции "Оппозиционная платформа "За жизнь" Александра Лукашева.
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко утверждает, что коронавирус диагностирован у депутата от фракции ОПЗЖ Александра Лукашева
Коронавирус обнаружен еще у одного народного депутата Украины - члена фракции "Оппозиционная платформа "За жизнь" Александра Лукашева.
Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
- Напомним, что по состоянию на 22 марта коронавирус обнаружен у народного депутата Украины, члена депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова и его жены. Еще один народный депутат Украины Сергей Вельможный находится на обследовании в Александровской больнице Киева с подозрением на коронавирус.
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