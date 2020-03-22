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Espreso.tvОбществоКоронавирус обнаружен у депутата от ОПЗЖ, - Гончаренко

Коронавирус обнаружен у депутата от ОПЗЖ, - Гончаренко


фото: Facebook Олександра Лукашева
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко утверждает, что коронавирус диагностирован у депутата от фракции ОПЗЖ Александра Лукашева

Коронавирус обнаружен еще у одного народного депутата Украины - члена фракции "Оппозиционная платформа "За жизнь" Александра Лукашева.

Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

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