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Espreso.tvОбществоПротестированные на коронавирус 18-20 марта нардепы имеют отрицательный результат, - Зинкевич

Протестированные на коронавирус 18-20 марта нардепы имеют отрицательный результат, - Зинкевич


фото: reuters
Народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Яна Зинкевич сообщила, что все депутаты, помощники и работники Аппарата ВР, которые сдавали тесты 18-20 марта имеют отрицательные результаты на COVID-19

Об этом нардеп Яна Зинкевич написала в Facebook.

Она отметила, что сдавали тесты те, кто контактировали с уже выявленными больными, или вернулись из заграничных командировок или поездок.

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"Я сдавала тест в связи с тем, что в первой половине марта была в официальном заграничной командировке в США", - добавила Зинкевич.

 

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