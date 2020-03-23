Протестированные на коронавирус 18-20 марта нардепы имеют отрицательный результат, - Зинкевич

23 марта, 2020, 15:50

Народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Яна Зинкевич сообщила, что все депутаты, помощники и работники Аппарата ВР, которые сдавали тесты 18-20 марта имеют отрицательные результаты на COVID-19

Об этом нардеп Яна Зинкевич написала в Facebook.

Она отметила, что сдавали тесты те, кто контактировали с уже выявленными больными, или вернулись из заграничных командировок или поездок.

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"Я сдавала тест в связи с тем, что в первой половине марта была в официальном заграничной командировке в США", - добавила Зинкевич.