Коронавирус в Раде: депутат от "слуг" сдал три теста - один положительный. Результат контрольного неизвестный

23 марта, 2020, 14:15

Нардеп от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко отметил, что у него поднялась температура в минувшую среду, 18 марта. Рентген показал воспаление легких, однако тесты на COVID-19 дали разный результат

Об этом нардеп от "слуг" Горбенко написал в Facebook.

"Я действительно в Александровской больнице, сдал 2 тесты один результат отрицательный, другой положительный", - отметил Горбенко.

Он добавил, что ждет результатов третьего, "контрольного", теста.

"В среду на прошлой неделе вечером поднялась температура, в четверг был кашель, потом стало легче, в субботу я приехал в больницу настоял на рентгене, так как при прослушивании все будто бы было хорошо, обнаружили левостороннее воспаление легких", - рассказал нардеп.

Он подчеркнул, что не общался с нардепом Шаховым, или депутатом от ОПЗЖ, в которых обнаружили коронавирус, а Раду последний раз посещал в маске.