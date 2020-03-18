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Espreso.tvОбществоВ Минздраве подтвердили коронавирус у нардепа Шахова

В Минздраве подтвердили коронавирус у нардепа Шахова


фото: reuters
Среди 14 официально зафиксированных случаев COVID-19 есть народный депутат Украины, - заявили в Минздраве

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

"Сейчас проводятся все необходимые исследования и эпидемиологическое расследование. Ему предоставляется амбулаторное лечение в условиях самоизоляции", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, больных с коронавирусной инфекцией при легком течении болезни можно лечить амбулаторно.

"В случае необходимости пациент будет госпитализирован", - добавили в ведомстве.

Также в Минздраве отметили, что нардеп отсутствовал на заседании Согласительного совета депутатских фракций 16 марта и на внеочередном заседании Верховной Рады Украины 17 марта 2020 года.

"Медицинские работники проведут всю необходимую работу с людьми, которые контактировали с ним", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, сам нардеп от группы "Доверие" Сергей Шахов заявил, что, вероятно, заразился коронавирусом и ожидает окончательного подтверждения от врачей.

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