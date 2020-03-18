В Минздраве подтвердили коронавирус у нардепа Шахова
Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
"Сейчас проводятся все необходимые исследования и эпидемиологическое расследование. Ему предоставляется амбулаторное лечение в условиях самоизоляции", - говорится в сообщении.
В Минздраве отметили, что в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, больных с коронавирусной инфекцией при легком течении болезни можно лечить амбулаторно.
"В случае необходимости пациент будет госпитализирован", - добавили в ведомстве.
Также в Минздраве отметили, что нардеп отсутствовал на заседании Согласительного совета депутатских фракций 16 марта и на внеочередном заседании Верховной Рады Украины 17 марта 2020 года.
"Медицинские работники проведут всю необходимую работу с людьми, которые контактировали с ним", - подчеркнули в ведомстве.
Напомним, сам нардеп от группы "Доверие" Сергей Шахов заявил, что, вероятно, заразился коронавирусом и ожидает окончательного подтверждения от врачей.
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