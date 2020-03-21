Коронавирусом заболел еще один народный депутат Украины
21 марта, 2020, 22:35
Коронавирусом заболел еще один народный депутат Украины Сергей Вельможный
Об этом сообщил в facebook нардеп Сергей Шахов, который также болен коронавирусом.
По его словам, у другого депутата от группы "Доверие", Сергея Вельможного, и его сына подтвердили коронавирус.
"Член моей команды Сергей Вельможный с сыном тоже попали в больницу. Тоже в Александровскую привезли. Подтвердился вирус. Сделают рентген уже завтра, чтобы не было пневмонии. Это очень важно", - сказал Шахов.
По информации источников Еспресо.TV комитет по здравоохранению ВР идет на самоизоляцию. Комитет изолируют, поскольку Вельможный ходил туда на рабочую группу.
- Напомним, ранее народный депутат из группы "Доверие" Сергей Шахов заявил, что, вероятно, заразился коронавирусом и ожидает окончательного подтверждения диагноза.
- Позже МЗ подтвердило заражение нардепа.
- Народный депутат из группы "Доверие" Сергей Шахов, у которого подтвердили заражение коронавирусом, заявил, что его жена также инфицирована.
- 21 марта Сергей Шахов заявил, что у него диагностировали пневмонию.
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