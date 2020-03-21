21 марта, 2020, 22:35

Коронавирусом заболел еще один народный депутат Украины Сергей Вельможный

Об этом сообщил в facebook нардеп Сергей Шахов, который также болен коронавирусом.

По его словам, у другого депутата от группы "Доверие", Сергея Вельможного, и его сына подтвердили коронавирус.

"Член моей команды Сергей Вельможный с сыном тоже попали в больницу. Тоже в Александровскую привезли. Подтвердился вирус. Сделают рентген уже завтра, чтобы не было пневмонии. Это очень важно", - сказал Шахов.

По информации источников Еспресо.TV комитет по здравоохранению ВР идет на самоизоляцию. Комитет изолируют, поскольку Вельможный ходил туда на рабочую группу.