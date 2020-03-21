 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирусом заболел еще один народный депутат Украины

Коронавирусом заболел еще один народный депутат Украины


фото: facebook
Коронавирусом заболел еще один народный депутат Украины Сергей Вельможный

Об этом сообщил в facebook нардеп Сергей Шахов, который также болен коронавирусом. 

По его словам, у другого депутата от группы "Доверие", Сергея Вельможного, и его сына подтвердили коронавирус.

"Член моей команды Сергей Вельможный с сыном тоже попали в больницу. Тоже в Александровскую привезли. Подтвердился вирус. Сделают рентген уже завтра, чтобы не было пневмонии. Это очень важно", - сказал Шахов.

По информации источников Еспресо.TV комитет по здравоохранению ВР идет на самоизоляцию. Комитет изолируют, поскольку Вельможный ходил туда на рабочую группу.

  • Напомним, ранее народный депутат из группы "Доверие" Сергей Шахов заявил, что, вероятно, заразился коронавирусом и ожидает окончательного подтверждения диагноза.
  • Позже МЗ подтвердило заражение нардепа.
  • Народный депутат из группы "Доверие" Сергей Шахов, у которого подтвердили заражение коронавирусом, заявил, что его жена также инфицирована.
  • 21 марта Сергей Шахов заявил, что у него диагностировали пневмонию.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 марта, 2020 суббота

больше новостей

21 марта, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать