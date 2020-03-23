Цены на нефть вернулись к падению
Майские фьючерсы нефти WTI упали на 8,2% до $ 20,9, на закрытие субботних торгов она стоила $ 23,6.
Впоследствии цены выросли до $ 26 за нефть Brent и до $ 22,74 за нефть марки WTI.
В то же время в ходе торгов в понедельник фьючерсы на S & P 500 снизились на 3,7%, в один из моментов торгов снижение достигло 5%. Гонконгский Hang Seng потерял 3,75%.
Австралийский S & P / ASX 200 упал на 6%, а японский Nikkei 225 вырос на 1,7%.
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Напомним, стремительный обвал цен на нефть начался 9 марта
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Тогда страны ОПЕК потеряли 500 млн долларов в сутки из-за падения цен на нефть
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Российская государственная нефтяная компания "Роснефть" заявила о увеличения добычи нефти, несмотря на обвал цен в мире.
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О намерении резко увеличить в апреле добыча нефти заявила и саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco.
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Удешевление нефти повлекло за собой обвалы фондовых рынков в США и во всем мире.
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19 марта нефть WTI подешевела на 24,4% или 6,58% до $ 20,37 за баррель, самого низкого уровня с февраля 2002 года . На минимуме этот показатель опустился до $ 20,06. Этот день стал третьим худшим в истории WTI.
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