При подозрении на коронавирус не следует сразу идти в больницу, сначала позвоните своему семейному врачу, - заместитель главы Минздрава Ляшко

22 марта, 2020, 12:40

Если кто-то замечает у себя признаки проявления заболевания Covid-19, такому лицу следует прежде всего обратиться в телефонном режиме к семейному врачу

С такой просьбой к населению Украины днем в воскресенье, 22 марта 2020 года, обратился заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга в ведомстве, передает Еспресо.TV.

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"В случае появления симптомов сразу обращайтесь к врачу. В первую очередь сделайте это в телефонном режиме, проконсультируйтесь с врачом в телефонном режиме, поскольку учреждения здравоохранения сегодня могут быть перегружены", - отметил он.

Кроме того, потенциально больной коронавирусом человек своим появлением в медучреждении без предупреждения может инфицировать хронически больных и других пациентов с ослабленным здоровьем, что может "привести к инфицированию этих людей и в дальнейшем иметь тяжелые последствия для переноса болезни (Covid-19, - ред .) теми людьми, которые находились в это время в больнице".

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