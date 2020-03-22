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Espreso.tvОбществоПри подозрении на коронавирус не следует сразу идти в больницу, сначала позвоните своему семейному врачу, - заместитель главы Минздрава Ляшко

При подозрении на коронавирус не следует сразу идти в больницу, сначала позвоните своему семейному врачу, - заместитель главы Минздрава Ляшко


фото: moz.gov.ua
Если кто-то замечает у себя признаки проявления заболевания Covid-19, такому лицу следует прежде всего обратиться в телефонном режиме к семейному врачу

С такой просьбой к населению Украины днем в воскресенье, 22 марта 2020 года, обратился заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга в ведомстве, передает Еспресо.TV.

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"В случае появления симптомов сразу обращайтесь к врачу. В первую очередь сделайте это в телефонном режиме, проконсультируйтесь с врачом в телефонном режиме, поскольку учреждения здравоохранения сегодня могут быть перегружены", - отметил он.

Кроме того, потенциально больной коронавирусом человек своим появлением в медучреждении без предупреждения может инфицировать хронически больных и других пациентов с ослабленным здоровьем, что может "привести к инфицированию этих людей и в дальнейшем иметь тяжелые последствия для переноса болезни (Covid-19, - ред .) теми людьми, которые находились в это время в больнице".

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  • Согласно официальной информации на утро воскресенья, 22 марта 2020 года, в Украине зафиксировано 47 случаев коронавирусной болезни COVID-19. По-прежнему, больше всего таких - на Буковине.
  • Напомним, 22-23 марта украинские медики получат достаточное количество тестов, а это, по мнению экспертов, сразу может скачкообразно отразиться на статистике.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что выступает за усиление ограничений и "тотальный полный карантин" .
  • По сообщения СМИ, 24 марта Верховная Рада может объявить в Украине чрезвычайное положение. Соответственно, перед этим должен собраться СНБО.

 

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