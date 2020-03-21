21 марта, 2020, 10:23

Запланированное на воскресенье, 22 марта 2020 года, поступления в Украину огромной партии быстрых тестов для диагностики коронавируса уже на следующий день, 23 марта, может дать математический эффект скачкообразного увеличения количества подтвержденных больных

Об этом директор сети магазинов "Медтехника +" Алексей Давыденко написал у себя в Facebook, рассказывает Еспресо.TV.

"Начиная с пон. (23 марта - ред.) цифры выявленных заражений коронавирусов могут начать расти в геометрической прогрессии каждый час и могут сильно давить на психику людей и политические поступки власти.

Поэтому надо оставаться с холодной головой и понимать, что это будет не вдруг резкий всплеск заражения - а несвоевременное выявление. Аналогично, со смертностью, которая может начать резко расти", - пояснил он.

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"Именно в этот момент, мы наконец узнаем какую цену мы платим за:

- не закрыт вовремя экспорт (имеется в виду товаров, необходимых для защиты и лечения этой болезни - ред.)

- не закуплены вовремя тесты;

- не закуплены вовремя ИВЛ (аппараты искусственной вентиляции легких - ред.) и ЭКМО (каридохирургичне оборудования - ред.)", - добавил Давыденко.

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Кроме того, по его данным, в последние дни сильно выросли оптовые продажи больницам систем для инфузионных растворов и шприцев:

"Казалось бы, это не ассортимент первой необходимости для защиты от вируса.

Откуда спрос ?! Плановое лечение в стране практически полностью остановили.

Куда же идут эти растущие объемы ?! Есть только два варианта:

- или пошло резкое увеличение еще не диагностированных случаев;

- или больницы готовятся к худшему".