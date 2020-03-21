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Espreso.tvОбществоАваков: ограничение усиливаться, следует соблюдать тотальный полный карантин

Аваков: ограничение усиливаться, следует соблюдать тотальный полный карантин


фото: nbcnews.com
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, которому также подчиняются пограничники и спасатели, анонсировал дальнейшее усиление карантинных мероприятий

Об этом чиновник рассказал утром в субботу, 21 марта 2020 года, на своей странице в Facebook, рассказывает Еспресо.TV .

"В стране уже введены ограничительные меры. ОНИ БУДУТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ЖЕСТЧЕ в ближайшие дни – это продиктовано необходимостью! Это нужно делать!", - подчеркнул Аваков.

""ТОТАЛЬНЫЙ ПОЛНЫЙ КАРАНТИН – моя позиция, о которой хочу просить каждого из Вас и буду настаивать на нем, согласно моим полномочиям в органах власти, - добавил он.

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По его словам, руководители предприятий, учреждений, организаций должны с пониманием отнестись к данным требованиям и соответствующим образом отрегулировать работу своих подчиненных. В то же время, отметил министр, речь не идет об увольнении или отпуска за свой счет:

"На данный момент в стране должны работать только критически необходимы субъекты хозяйствования независимо от форм собственности!

Предприятия критической промышленной инфраструктуры – остальные должны быть закрыты и люди должны быть дома на карантине. НЕ УВОЛЕННЫЕ, НЕ ОТПРАВЛЕННЫЕ ЗА СВОЙ СЧЕТ – на карантине !!!! – о убытках и компенсациях подумаем и решим позже, когда выживем!

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Должна быть проведена мобилизация ресурсов предприятий, организаций и учреждений и осуществлена переориентация отдельных предприятий на производство необходимой продукции, такой как медпрепараты, оборудование.

Людям не выходить из дома, кроме КРАЙНЕЙ необходимости – это должно стать жестким правилом в ближайшие дни! Ради тысяч и тысяч жизней!

Правительство, президентский штаб готовит такие варианты для решения. Моя позиция сделать это как можно раньше".

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