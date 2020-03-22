Умерла от коронавируса 56-летняя франкивчанка, работавшая на заводе по переработке яиц. На предприятии говорят, что с продуктами она не контактировала

22 марта, 2020, 09:59

Умерла от коронавируса 56-летняя жительница Ивано-Франковска, которая работала на заводе "Имперово Фудз". Ее муж недавно вернулся из Чехии, откуда, вероятно, и привез опасный вирус. Сам он не заболел коронавирусной инфекцией

Подробности со ссылкой на местный веб-портал Курс рассказывает Еспресо.TV.

"Даже страшно подумать, потому что она контактировала со многими людьми на том же заводе, а потом пошла к участковому врачу. Он отправил ее домой, сказав, чтобы немедленно вызвала скорую", - отмечает знакомая умершей Леся Мейер-Веркалец.

Завод "Имперово Фудз" - производитель сухих яичных продуктов. На предприятии подтвердили, что погибшая от коронавируса действительно у них работала, однако общалась с минимальным количеством людей.

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"Эта женщина 1963 года работала оператором машины пастеризации и последний раз была на работе 12 марта. Признаков и симптомов заболевания в то время у нее не было. Она не контактировала с пищевой продукцией и имела ограниченные контакты с другими работниками - именно с 12 марта предприятие решением руководства начало приостанавливать деятельность в связи с распространением коронавируса в Украине, производственные линии постепенно останавливались, а работников отправляли домой", - сообщили в пресс-служб.

Кроме того, как выяснилось, на предприятии определенное время проводились усиленные меры по дезинфекции с профилактической целью.

Как добавили на заводе, признаки болезни появились у женщины 13 марта. Она обратилась к семейному врачу, который поставил диагноз респираторного заболевания. Женщина осталась дома лечиться, но уже 16 марта у нее началась одышка. Ее доставили в больницу, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, после чего, по версии врачей, у нее началась пневмония, и состояние ухудшалось. Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19.

Все ее контакты сейчас тщательно проверяются, а несколько ее коллег, которые могли с ней контактировать, находятся на самоизоляции под контролем врачей. Врача и медсестру, контактировавших с умершим, изолировали.

"Согласно сообщению Европейского органа по безопасности пищевых продуктов (EFSA), пока нет подтверждений, что пищевые продукты могут быть источником или путем передачи вируса. Мы должны отметить, что эта женщина, как и все работники нашего предприятия, не имела физических контактов с продукцией - все процессы на предприятии полностью автоматизированы именно с целью исключения таких контактов. Кроме того, вся продукция проходит термическую обработку по строгим стандартам безопасности и качества", - добавили в "Имперово Фудз".

Компания выразила соболезнования семье и близким своей сотрудницы.

"В Украине зарегистрировано уже несколько случаев, когда родственники привозят опасный вирус из Европы, но при этом сами не болеют", - наглошуе Франковское издание.

По словам местного инфекциониста Сергея Крамарева, пока не доказано, что здоровый человек может быть носителем коронавируса. Вполне вероятно, что ранее он переболел обычным, простудным коронавирусом, после чего в организме образовались антитела. И теперь передает инфекцию другим.

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"На сегодня не доказано по поводу коронавирусной инфекции. Могут быть легкие катаральные явления, на которые люди не обращают внимания. Такой вариант не исключен. Иммунная система человека может не 100% реагировать, ведь не 100% людей болеют. 20% остаются здоровыми. Варианты здесь разные. Просто иммунная система человека не реагирует на этот вирус. Или перекрестный иммунитет ", - рассказал Крамарев.

Он отметил, что коронавирусы среди нас циркулируют постоянно.

"Человек переболел, условно, обычным коронавирусом, простудным. У него образовались антитела, которые работают и против этого вируса. Такой вариант не исключен. Поэтому ничего удивительного нет. Он мог переболеть в легкой форме. Или болеет. И передавать родным. Но если человек абсолютно здоров, то здорового носительства такой болячки на сегодняшний день не доказано ", - подытожил инфекционист.