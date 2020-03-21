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Espreso.tvОбществоВерховная Рада 24 марта может объявить в Украине чрезвычайное положение, - СМИ

Верховная Рада 24 марта может объявить в Украине чрезвычайное положение, - СМИ


фото: Укрінформ
24 марта Верховная Рада может ввести в Украине чрезвычайное положение в связи с угрозой дальнейшего распространения коронавируса

Об этом со ссылкой на источник в парламенте сообщает РБК-Украина.

По словам собеседника агентства, внеочередное заседание парламента могут созвать во вторник, 24 марта.

"В понедельник еще нет, а во вторник, думаю, будет", - сообщил источник.

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Также источники среди депутатов фракции "Слуги народа" подтверждают, что в повестке дня внеочередного заседания должно быть объявление чрезвычайного положениея.

"Мне не известно наверняка, но президент говорил на фракции, что да. Если будет внеочередное заседание, то перед тем должно быть решение СНБО. СНБО обращается к президенту с решением, президент - указ, мы - постановление", - пояснил источник.

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