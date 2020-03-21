Верховная Рада 24 марта может объявить в Украине чрезвычайное положение, - СМИ
Об этом со ссылкой на источник в парламенте сообщает РБК-Украина.
По словам собеседника агентства, внеочередное заседание парламента могут созвать во вторник, 24 марта.
"В понедельник еще нет, а во вторник, думаю, будет", - сообщил источник.
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Также источники среди депутатов фракции "Слуги народа" подтверждают, что в повестке дня внеочередного заседания должно быть объявление чрезвычайного положениея.
"Мне не известно наверняка, но президент говорил на фракции, что да. Если будет внеочередное заседание, то перед тем должно быть решение СНБО. СНБО обращается к президенту с решением, президент - указ, мы - постановление", - пояснил источник.
- Напомним, 21 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что выступает за усиление ограничений и тотальный полный карантин .
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