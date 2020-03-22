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Espreso.tvОбществоЗа сутки поступило 81 подозрение на коронавирус. На Буковине 25 больных, - МОЗ

За сутки поступило 81 подозрение на коронавирус. На Буковине 25 больных, - МОЗ

Согласно официальной информации на утро воскресенья, 22 марта 2020 года, в Украине зафиксировано 47 случаев коронавирусной болезни COVID-19

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения передает Еспресо.TV.

"По состоянию на 10:00 22 марта в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 6 новых случаев, все они - в городе Киев", - отмечают в министерстве.

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Самое большое количество заболеваний фиксируется на Буковине .

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровление)

Житомирская область - 2 случая (1 летальный)

Киевская область - 4 случая;

Донецкая область - 1 случай;

Днепропетровская область - 2 случая;

Ивано-Франковская область - 2 случая (1 летальный)

Львовская область -1 случай;

Тернопольская область - 1 случай;

г. Киев - 9 случаев.

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"Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 22 марта 2020 г. в Центр общественного здоровья поступило 81 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 531 сообщение о подозрении на COVID-19", - сообщили в пресс-службе МОЗ.

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