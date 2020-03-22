За сутки поступило 81 подозрение на коронавирус. На Буковине 25 больных, - МОЗ
Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения передает Еспресо.TV.
"По состоянию на 10:00 22 марта в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 6 новых случаев, все они - в городе Киев", - отмечают в министерстве.
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Самое большое количество заболеваний фиксируется на Буковине .
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровление)
Житомирская область - 2 случая (1 летальный)
Киевская область - 4 случая;
Донецкая область - 1 случай;
Днепропетровская область - 2 случая;
Ивано-Франковская область - 2 случая (1 летальный)
Львовская область -1 случай;
Тернопольская область - 1 случай;
г. Киев - 9 случаев.
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"Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 22 марта 2020 г. в Центр общественного здоровья поступило 81 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 531 сообщение о подозрении на COVID-19", - сообщили в пресс-службе МОЗ.
- Напомним, 22-23 марта украинские медики получат достаточное количество тестов, а это, по мнению экспертов, сразу может скачкообразно отразиться на статистике.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что выступает за усиление ограничений и "тотальный полный карантин" .
- По сообщения СМИ, 24 марта Верховная Рада может объявить в Украине чрезвычайное положение. Соответственно, перед этим должен собраться СНБО.
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