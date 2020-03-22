Возил туристов в Австрию и скрывал, что болен коронавирусом. В Житомире открыто производство против турагента

22 марта, 2020, 07:33

В Житомирской области полицейские открыли первое уголовное производство из-за нарушения правил карантина. Касается оно сокрытие сведений больным COVID-19 о причастности к перевозке организованной группы туристов в Австрию и обратно в Украину

Об этом 21 марта 2020 г. сообщил отдел коммуникации полиции Житомирской области, информирует Еспресо.TV.

"Уголовное производство открыто по ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного расследования проверяется информация об укрытии сведений больным COVID-19 о причастности к перевозке организованной группы туристов в Австрию и назад в Украине. В настоящее время установлено, что рейсами авиалиний в обе стороны одновременно с больным воспользовались еще более 30 человек. Сейчас полицейские устанавливают их контакты, место жительства и общаются с ними по поводу цели недавнего визита за границу, а также объясняют необходимость соблюдения режима самоизоляции ", - говорится в сообщении.

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"Только высокое самосознание граждан может обезопасить Украину от масштабного распространения болезни. Для тех, кто не понял всю серьезность ситуации, последствия могут быть крайне негативные. Полиция от разъяснений и предупредительных мероприятий переходит к режиму строгого контроля за соблюдением установленных запретов. Решение об их введении является обязательным для всех без исключения ", - прокомментировал ситуацию начальник ГУНП Житомирщины Сергей Крупей.

По данным Житомир.info , речь идет именно о том 49-летнем жителе Житомира, которого 19 марта городской глава Сергей Сухомлин назвал первым официально подтвержденным больным коронавирусом в Житомире.

С похожим заявлением тогда выступил и председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

"Мужчина возвращался из-за границы не с другом и его сыном, как он сообщал ранее, а за границу он возил целую группу людей и вместе с ними возвращался в самолете. Сейчас с помощью социальных сетей было установлено, от какой турфирмы они ездили, где они были, и на утро обещают установить весь круг лиц, с которыми инфицированный контактировал. По словам пациента, он сам был на самоизоляции, но неизвестно, были ли на самоизоляции все люди из группы, которые с ним возвращались из-за границы. Он эту информацию скрывал", - рассказывает издание.

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Как отмечалось, для сбора информации о членах туристической группы, численность которой пока не известна, привлечены работники полиции и Службы безопасности Украины.

По словам мэра Житомира, человек работает в турфирме, от которой возил группу за границу и вместе с ней возвращался самолетом в Украину.

В Австрию же туристы успели прибыть еще до закрытия этой страной своих границ для украинцев.

Следует отметить, что уже в Украине, заметив у себя опасные симптомы, пациент сам обратился к врачам, однако сначала он скрыл, что возил группу туристов в Европу, а рассказывал, что якобы самостоятельно путешествовал Австрией и Германией со своим сыном.

По его собственным словам, в Киеве, в аэропорту, им измерили температуру и отпустили домой. Вместе с тем, еще за рубежом мужчина решил, что по возвращении домой будет находиться на самоизоляции, чтобы обезопасить родных. До госпитализации находился в загородном доме, где у него и поднялась температура. О своем состоянии он сообщил врачу, который посоветовал пройти тест на коронавирус. Экспресс-тест показал отрицательный результат. Лабораторные анализы подтвердили коронавирус.

Сейчас мужчина в инфекционном отделении Житомирской больницы. Возле его палаты установят круглосуточную охрану.