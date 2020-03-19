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Espreso.tvОбществоЧтобы снизить цену: в Saudi Aramco разгрузят собственные НПЗ для увеличения экспорта нефти

Чтобы снизить цену: в Saudi Aramco разгрузят собственные НПЗ для увеличения экспорта нефти


фото: reuters
Saudi Aramco в апреле-мае снизит загрузку своих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), чтобы увеличить экспорт на внешние рынки

Об этом сообщает пресс-служба Saudi Aramco, передают Reuters.

"Компания продолжит снижать объем переработки на наших местных НПЗ в апреле и мае, что укрепит потенциал компании по экспорту сырья на рынки", - говорится в сообщении.

Саудовская Аравия, крупнейший мировой экспортер нефти, заявила в среду, 18 марта, что она поручила Aramco продолжать поставлять сырье в рекордном объеме 12,3 млн баррелей в день в течение ближайших месяцев.

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К маю планируется нарастить экспорт до 10 млн баррелей в сутки.

В понедельник в Aramco заявили, что, вероятно, выдержат более высокую добычу нефти, запланированную на апрель, и что было "очень комфортно" с сырой нефтью по цене в 30 долларов за баррель, сигнализируя таким образом, что готовы жить некоторое время с низкими ценами.

Компания планирует увеличить мощность по добыче нефти до 13 млн. баррелей в сутки.

  • Напомним, стремительный обвал цен на нефть начался 9 марта
  • Тогда страны ОПЕК потеряли 500 млн долларов в сутки из-за падения цен на нефть
  • Российская государственная нефтяная компания "Роснефть" заявила об увеличении добычи нефти, несмотря на обвал цен в мире.
  • О намерении резко увеличить в апреле добычу нефти заявила и саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco.
  • Удешевление нефти повлекло за собой обвалы фондовых рынков в США и во всем мире.
  • 18 марта цены на нефть марки Brent упали до 17-летнего минимума и стоили 26 долларов за баррель, после чего преодолели отметку в 25 долл.
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