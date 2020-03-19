Чтобы снизить цену: в Saudi Aramco разгрузят собственные НПЗ для увеличения экспорта нефти

19 марта, 2020, 16:51

Saudi Aramco в апреле-мае снизит загрузку своих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), чтобы увеличить экспорт на внешние рынки

Об этом сообщает пресс-служба Saudi Aramco, передают Reuters.

"Компания продолжит снижать объем переработки на наших местных НПЗ в апреле и мае, что укрепит потенциал компании по экспорту сырья на рынки", - говорится в сообщении.

Саудовская Аравия, крупнейший мировой экспортер нефти, заявила в среду, 18 марта, что она поручила Aramco продолжать поставлять сырье в рекордном объеме 12,3 млн баррелей в день в течение ближайших месяцев.

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К маю планируется нарастить экспорт до 10 млн баррелей в сутки.

В понедельник в Aramco заявили, что, вероятно, выдержат более высокую добычу нефти, запланированную на апрель, и что было "очень комфортно" с сырой нефтью по цене в 30 долларов за баррель, сигнализируя таким образом, что готовы жить некоторое время с низкими ценами.

Компания планирует увеличить мощность по добыче нефти до 13 млн. баррелей в сутки.