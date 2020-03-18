Нефть торгуется с минимальной с 2003 года ценой

18 марта, 2020, 16:16

Brent стоил сегодня наименьше с сентября 2003 года, снизившись до отметки $ 26,68 за баррель. Техасская WTI упала до отметки $ 24,44 за баррель

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на данные биржи ICE.

По состоянию на 15:29 мск цены на нефть Brent торговались на отметке $ 26,68 за баррель. Это минимальное с сентября 2003 года значения.

При этом цены на майские фьючерсы нефти марки WTI упали до отметки $ 24,44 за баррель.

Российский сорт нефти Urals сегодня опускался до уровня $ 26,45 за баррель.