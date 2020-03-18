Нефть торгуется с минимальной с 2003 года ценой
18 марта, 2020, 16:16
Brent стоил сегодня наименьше с сентября 2003 года, снизившись до отметки $ 26,68 за баррель. Техасская WTI упала до отметки $ 24,44 за баррель
Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на данные биржи ICE.
По состоянию на 15:29 мск цены на нефть Brent торговались на отметке $ 26,68 за баррель. Это минимальное с сентября 2003 года значения.
При этом цены на майские фьючерсы нефти марки WTI упали до отметки $ 24,44 за баррель.
Российский сорт нефти Urals сегодня опускался до уровня $ 26,45 за баррель.
- Напомним, стремительный обвал цен на нефть начался 9 марта
- Тогда страны ОПЕК потеряли 500 млн долларов в сутки из-за падения цен на нефть
- Российская государственная нефтяная компания "Роснефть" заявила о увеличении добычи нефти, несмотря на обвал цен в мире.
- О намерении резко увеличить в апреле добычу нефти заявила и саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco.
- Удешевление нефти повлекло за собой обвалы фондовых рынков в США и во всем мире.
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