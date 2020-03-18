Нефтяная война вызвала тот шок, после которого мировой кризис стал необратимым, - Фурса

18 марта, 2020, 16:49

Все, что от нефти зависело - она уже сделала. Она вызвала тот шок, после которого кризис мировой в целом стал необратим. Только процессы, которые сейчас происходят на рынке нефти, уже имеют очень ограниченное влияние

Такое мнение высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире Еспресо.TV

Также он пояснил, что из-за того, что цены на нефть пошли вниз, можно ожидать и снижения цен на горючее, но здесь есть несколько важных моментов:

"Нефть падает в долларах, а курс гривны относительно доллара также будет снижаться. Во-вторых, цена на нефть, кажется, составляет лишь 30% цены на бензин ", - отметил он.

Кроме того, Фурса прокомментировал ситуацию на валютном рынке:

"Гривня падает под давлением негативных ожиданий бизнеса ... И эти ожидания толкают курс, даже несмотря на то, что Нацбанк частично сдерживает снижение курса гривны, продавая резервы, исходя каждый день из интервенций", - отметил он.

По словам Фурсы, ожидания украинцев базуюються на трех составляющих: мировой финансовый кризис, опасения из-за карантина и отсутствия программы с Международным валютным фондом.

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