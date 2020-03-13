"Большая семерка" проведет видеоконференцию из-за коронавируса, - Макрон
Об этом сообщил в Twitter президент Франции Эммануэль Макрон.
"После телефонного разговора с Дональдом Трампом и всеми лидерами G7 мы решили организовать внеочередной саммит через видеосвязь по Covid-19 в понедельник", - написал Макрон.
Президент Франции также добавил, что G7 координировать усилия по созданию вакцины и лекарств от коронавирусной инфекции.
"Мы будем координировать усилия по поиску вакцины и лекарства от вируса, а также работать над экономически финансовыми мерами", - отметил Макрона.
Following my call with @realDonaldTrump and all G7 leaders, we agreed to organize an extraordinary Leaders Summit by videoconference on Monday on Covid -19. We will coordinate research efforts on a vaccine and treatments, and work on an economic and financial response.- Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 13, 2020
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