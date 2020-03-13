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Espreso.tvОбщество"Большая семерка" проведет видеоконференцию из-за коронавируса, - Макрон

"Большая семерка" проведет видеоконференцию из-за коронавируса, - Макрон

В понедельник, 16 марта, лидеры стран G7 проведут срочную видеоконференцию по коронавирусу Covid-19

Об этом сообщил в Twitter президент Франции Эммануэль Макрон.

"После телефонного разговора с Дональдом Трампом и всеми лидерами G7 мы решили организовать внеочередной саммит через видеосвязь по Covid-19 в понедельник", - написал Макрон.

Президент Франции также добавил, что G7 координировать усилия по созданию вакцины и лекарств от коронавирусной инфекции.

"Мы будем координировать усилия по поиску вакцины и лекарства от вируса, а также работать над экономически финансовыми мерами", - отметил Макрона.

  • Напомним, в мире уже зарегистрировали 128 343 случаи заражения коронавируса.
  • Исследователи обнаружили, что пациенты с коронавирусом Covid-19, могут переносить инфекцию в течение 37 дней.
  • Парламент Болгарии объявил чрезвычайное положение, чтобы сдержать распространение коронавируса.
  • Власти Албании ввели очень жесткие меры из-за коронавируса, среди которых - запрет на использование авто и транспорта в восьми городах.
  • С 16 марта правительство Чехии из-за коронавируса в стране вводит полный запрет на въезд иностранцев, а также на выезд своих граждан.
  • Все правительство Румынии изолировали после того, как коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили у одного из сенаторов от Национал-либеральной партии.
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