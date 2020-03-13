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Espreso.tvОбществоВсе правительство Румынии отправили на карантин

Все правительство Румынии отправили на карантин


фото: reuters
Все правительство Румынии изолировали после того, как коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили у одного из сенаторов от Национал-либеральной партии

Об этом сообщает euronews.

На 14-дневный карантин отправили временного премьер-министра Людовика Орбана и всех 17 членов правительства.

Кроме того, обязали пройти тест на коронавирус всех сенаторов от Национал-либеральной партии и журналистов, которые посещали брифинги правительства.

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"Мы попросили министра здравоохранения быстро разработать механизм эпидемиологического расследования для всех наших коллег. Всех их проверят. Что касается меня, я останусь в самоизоляции на вилле Лак 1, где буду продолжать выполнять свои обязанности", - заявил Орбан.

На сегодня в Румынии зарегистрировано 70 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 летальных случаев нет. Шесть пациентов полностью выздоровели, еще 2067 человек изолировали в больницах или специальных учреждениях, а 13 745 человек находятся на домашнем карантине.

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