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Espreso.tvОбщество"Эту войну нельзя выиграть иначе": в Албании запрещают почти весь транспорт и блокируют центральные трассы

"Эту войну нельзя выиграть иначе": в Албании запрещают почти весь транспорт и блокируют центральные трассы


фото: reuters
Власти Албании ввели очень жесткие меры в связи с коронавирусом, среди которых - запрет на использование авто и транспорта в восьми городах

Об этом сообщает Балканский обозреватель .

"Я извиняюсь 1000 раз, но эту войну нельзя выиграть иначе", - заявил премьер-министр Эди Рама.

С утра пятницы и до полуночи воскресенья в восьми городах страны, среди которых Тирана, Дуррес, Шкодер, Лежа, Эльбасан, Люшня, Фиери и Влёра, нельзя ездить на авто и общественном транспорте.

Дороги, соединяющие Тирану и Дуррес с другими частями страны, перекрыты. Единые транспортные средства, которым будет разрешено ездить, это государственные авто, грузовые транспортные средства, которые перевозят еду и медицинские препараты, и автомобили скорой помощи.

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Приостановлена работа всех торговых центров и магазинов кроме тех, которые продают продукты питания или медицинские товары. Закрыто большинство баров, кафе и ресторанов. Запрещены многолюдные собрания конференции, спортивные мероприятия и встречи. Частично закрыты правительственные учреждения.

Закрыты предприятия легкой промышленности и колл-центры, работающие в основном на итальянском рынке.

Полиция и армия установили всего 70 контрольно-пропускных пунктов по всей стране, чтобы проверить, соблюдаются люди требования самоизоляции. За нарушение условий карантина граждан ждет штраф в 5000 евро.

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Полицейские транспортные средства транслируют сообщения через громкоговоритель, в которых просят граждан не выходить на улицы.

Кроме того, Центральный банк Албании принял решение о трехмесячной отсрочке выплат по кредитам как для бизнеса, так и для домохозяйств.

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По состоянию на вечер 12 марта в Албании подтверждено 23 случая заболевания коронавирус, свидетельствуют данные ВОЗ.

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