В Италии от коронавируса умерли уже 827 человек

13 марта, 2020, 07:40

В мире уже зарегистрировали 128 343 случая заражения коронавирусом. Умерли от осложнений 4720 человек

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при университете Джона Хопкинса.

Выздоровели на данный период 68 324 человека. В Китае за сутки обнаружили 11 новых зараженных.

В Италии за сутки количество зараженных возросло на 2651 случай (всего - 12 462, умерли 827 человек), в Испании - на 869 (всего - 2277), во Франции - на 595 (всего - 2284). В Германии зарегистрировали 170 новых случаев инфицирования (всего - 2078).