Коронавирус: Болгария объявила чрезвычайное положение
13 марта, 2020, 13:04
Парламент Болгарии объявил чрезвычайное положение, чтобы сдержать распространение коронавируса
Об этом сообщает болгарское агентство БГНЕС .
В связи с этим, закрывают школы, детские сады и университеты. В стране 23 больных и одна смерть из-за коронавируса.
Читайте также: "Время оставаться дома": Польша объявляет состояние эпидемической угрозы
Премьер-министр Бойко Борисов во время выступления в парламенте объяснил, что чрезвычайное положение нужно в основном для "недисциплинированных людей".
"Нет причин для паники. Мы гарантируем, что права болгарских граждан будут соблюдать во время этого чрезвычайного положения", - пообещала глава парламентской группы GERB Даниэла Дариткова.
Читайте также
-
10 марта, 2020 Нефтяная война: Расчет или просчет Кремля
-
-
-
-