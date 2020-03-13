Коронавирус: Болгария объявила чрезвычайное положение

13 марта, 2020, 13:04

Парламент Болгарии объявил чрезвычайное положение, чтобы сдержать распространение коронавируса

Об этом сообщает болгарское агентство БГНЕС .

В связи с этим, закрывают школы, детские сады и университеты. В стране 23 больных и одна смерть из-за коронавируса.

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Премьер-министр Бойко Борисов во время выступления в парламенте объяснил, что чрезвычайное положение нужно в основном для "недисциплинированных людей".

"Нет причин для паники. Мы гарантируем, что права болгарских граждан будут соблюдать во время этого чрезвычайного положения", - пообещала глава парламентской группы GERB Даниэла Дариткова.