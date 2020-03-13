Коронавирус: инфицированные люди могут быть заразными в течение 37 дней, - исследование

Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в медицинском журнале Lancet.

Ученые изучали историю болезни и лабораторные исследования 191 пациента с коронавирусом: 137 выздоровели, а 54 умерли в больнице. Меньше всего вирус в организме пациента может быть 8 дней, а больше всего - 37.

В среднем, коронавирус остается в организме 22 дня после заражения.

Летальные случаи болезни продолжались от 15 до 22 дней. В среднем инфицированные умирали за 18,5 дней.

Сейчас рекомендованній период изоляции после заражения составляет 14 дней.

Но если люди остаются заразными еще долго после исчезновения симптомов, то могут невольно размножать возбудителя уже после карантина.

Фей Чжоу из Китайской академии медицинских наук и другие авторы исследования написали, что эти данные имеют важное значение как для принятия решения об изоляции пациентов, так и для врачей по продолжительности антивирусного лечения.

В исследование включили всех взрослых пациентов (более 18 лет) с лабораторно подтвержденным COVID-19 из двух уханьских больниц, которые были выписаны или умерли до 31 января 2020 года.