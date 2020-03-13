Коронавирус Чехия закрывает границы с 16 марта
13 марта, 2020, 14:42
С 16 марта правительство Чехии в связи с коронавирусом в стране вводит полный запрет на въезд иностранцев, а также на выезд своих граждан
Об этом сообщает ct24.ceskatelevize.cz .
"В полночь на понедельник запрещается всем иностранцам въезжать в Чешскую Республику и в то же время запрещается всем гражданам Чехии покидать территорию страны. Пограничники и водители грузовиков будут иметь исключение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 14 марта правительство также закроет все спортивные сооружения на открытом воздухе с участием более 30 человек. А также будет прервана работа детских садов.
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