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Espreso.tvОбществоКоронавирус Чехия закрывает границы с 16 марта

Коронавирус Чехия закрывает границы с 16 марта


фото: reuters
С 16 марта правительство Чехии в связи с коронавирусом в стране вводит полный запрет на въезд иностранцев, а также на выезд своих граждан

Об этом сообщает ct24.ceskatelevize.cz .

"В полночь на понедельник запрещается всем иностранцам въезжать в Чешскую Республику и в то же время запрещается всем гражданам Чехии покидать территорию страны. Пограничники и водители грузовиков будут иметь исключение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 14 марта правительство также закроет все спортивные сооружения на открытом воздухе с участием более 30 человек. А также будет прервана работа детских садов.

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