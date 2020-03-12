Убийство Шеремета: дело взял на контроль замгенпрокурора Трепак
12 марта, 2020, 15:58
Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета на контроле будет держать заместитель генерального прокурора Виктор Трепак
Об этом в эфире одного из телевизионных каналов заявил и.о. генпрокурора Виктор Чумак, сообщает Укринформ.
"Управление департамента, который ведет процессуальное руководство дел, которые ведет Национальная полиция, перешло к Виктору Трепаку. Он сейчас это дело точно будет активно держать на контроле", - сказал Чумак.
Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
- Печерский райсуд Киева плстановил поместить подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест. Антоненко и Кузьменко суд поместил под стражу на 2 месяца.
- Антоненко подал в суд на президента Владимира Зеленского, генпрокурора Руслана Рябошапку и главу МВД Арсена Авакова за нанесение вреда его репутации.
- Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что для передачи дела Шеремета в суд не хватает доказательств .
- Рада отправила в отставку Рябошапку.
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