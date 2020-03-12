Убийство Шеремета: дело взял на контроль замгенпрокурора Трепак

12 марта, 2020, 15:58

Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета на контроле будет держать заместитель генерального прокурора Виктор Трепак

Об этом в эфире одного из телевизионных каналов заявил и.о. генпрокурора Виктор Чумак, сообщает Укринформ.

"Управление департамента, который ведет процессуальное руководство дел, которые ведет Национальная полиция, перешло к Виктору Трепаку. Он сейчас это дело точно будет активно держать на контроле", - сказал Чумак.

Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.