МЗ запускает круглосуточный штаб противодействия коронавирусу
Об этом Ляшко заявил на брифинге, передает Еспресо.TV.
"Сейчас отрабатывается механизм, при МЗ запускается и будет работать круглосуточный оперативный штаб по реагированию на коронавирусной инфекцией. К нему будут привлечены представители различных министерств и ведомств, в первую очередь Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Нацполиция, пограничники. Круглосуточно будут работать", - сообщил Ляшко.
Чиновник также добавил, что сейчас налаживается запуск дополнительных горячих линий, прорабатываются решения комиссии по техногенной, экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, касающихся ограничения транспортного сообщения, уменьшения количества пунктов пропуска через государственную границу, запрета экспорта и реэкспорта средств индивидуальной защиты.
Главный санврач отметил, что в ближайшее время будет финализировано решение правительства о пунктах пропуска, через которые будет осуществляться въезд и выезд с территории Украины.
"Мы ожидаем решения правительства сегодня-завтра. Это пункты пропуска на въезд и выезд из Украины, они по территории всей Украины - воздушные, наземные, железнодорожные и морские", - сообщил Ляшко.
Ляшко также добавил, что избирались наиболее популярные маршруты, и по пассажиропотоку и по грузовому потоку, учитывалась возможность быстро доставить человека с подозрением на Covid-19 в больницу.
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