МЗ запускает круглосуточный штаб противодействия коронавирусу

12 марта, 2020, 18:43

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что при министерстве здравоохранения будет работать круглосуточный оперативный штаб по противодействию коронавирусу

Об этом Ляшко заявил на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Сейчас отрабатывается механизм, при МЗ запускается и будет работать круглосуточный оперативный штаб по реагированию на коронавирусной инфекцией. К нему будут привлечены представители различных министерств и ведомств, в первую очередь Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Нацполиция, пограничники. Круглосуточно будут работать", - сообщил Ляшко.

Чиновник также добавил, что сейчас налаживается запуск дополнительных горячих линий, прорабатываются решения комиссии по техногенной, экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, касающихся ограничения транспортного сообщения, уменьшения количества пунктов пропуска через государственную границу, запрета экспорта и реэкспорта средств индивидуальной защиты.

Главный санврач отметил, что в ближайшее время будет финализировано решение правительства о пунктах пропуска, через которые будет осуществляться въезд и выезд с территории Украины.

"Мы ожидаем решения правительства сегодня-завтра. Это пункты пропуска на въезд и выезд из Украины, они по территории всей Украины - воздушные, наземные, железнодорожные и морские", - сообщил Ляшко.

Ляшко также добавил, что избирались наиболее популярные маршруты, и по пассажиропотоку и по грузовому потоку, учитывалась возможность быстро доставить человека с подозрением на Covid-19 в больницу.