Минздрав закупил тесты на коронавирус для 8 областных центров
Об этом сообщил на брифинге по распространению коронавирусной инфекции главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Еспресо.TV .
"Мы сегодня осуществляем поставки тест-систем в регионы. Первые тест-системы поступили вчера. Тест системы поступают в региональные вирусологические лаборатории министерства охраны здоровья.Тепер тестирования можно будет делать не только в городе Киев в центральной референц-лаборатории, но и в дополнительных 9 вирусологических лабораториях, в частности - в Житомире, Тернополе, Днепре, Виннице, Киевской областной лаборатории (Киев), Ровно, Львове, Запорожье ", - отметил Ляшко.
Он добавил, что сейчас Минздрав ведет переговоры с Минфином о дополнительном выделении средств для приобретения 20 тыс. быстрых тестов на коронавирус и 600 тест-систем для вирусологических лабораторий.
- Напомним, 11 марта в Минздраве сообщили о приобретении 19 600 упаковок экспресс-тестов на коронавирус. Это позволит проверить болезнью более 90 тыс. человек
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