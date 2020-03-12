Минздрав закупил тесты на коронавирус для 8 областных центров

12 марта, 2020, 12:39

12 марта в Минздраве объявили, что ведут переговоры о приобретении 20 тыс. тест-систем на коронавирус. Провериться можно будет в лабораториях 8 областных центров и Киева

Об этом сообщил на брифинге по распространению коронавирусной инфекции главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Еспресо.TV .

"Мы сегодня осуществляем поставки тест-систем в регионы. Первые тест-системы поступили вчера. Тест системы поступают в региональные вирусологические лаборатории министерства охраны здоровья.Тепер тестирования можно будет делать не только в городе Киев в центральной референц-лаборатории, но и в дополнительных 9 вирусологических лабораториях, в частности - в Житомире, Тернополе, Днепре, Виннице, Киевской областной лаборатории (Киев), Ровно, Львове, Запорожье ", - отметил Ляшко.

Он добавил, что сейчас Минздрав ведет переговоры с Минфином о дополнительном выделении средств для приобретения 20 тыс. быстрых тестов на коронавирус и 600 тест-систем для вирусологических лабораторий.