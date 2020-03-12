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Espreso.tvОбществоУкрзализныця позволила части работников работать из дома из-за карантина

Укрзализныця позволила части работников работать из дома из-за карантина


фото: korrespondent.net
"Укрзализныця" предлагает сотрудникам, имеющим детей дошкольного или школьного возраста и которым не с кем оставить их на период карантина дома, работать удаленно

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"По согласованию со своим непосредственным руководством сотрудники, которые не вовлечены в непрерывного производственного процесса и обеспечения безопасности движения, будут иметь право работать удаленно - дома, до завершения карантина или вероятной смены обстоятельств", - сказал исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Желько Марчек .

По его словам, сотрудники, которые имеют необходимость работать в течение периода введения карантина дистанционно, должны безотлагательно сообщить об этом своих руководителей.

Кроме того, "Укрзализныця" на период карантина предлагает сотрудникам воспользоваться такими возможностями, как предоставление ежегодного отпуска вне графика; установление неполного графика работы, правом на отпуск по уходу за ребенком в возрасте до 14 лет.

Компания также обязала сотрудников отменить или отсрочить заграничные командировки и по возможности проводить рабочие встречи в режиме онлайн-конференций.

Пассажирам "Укрзализныця" рекомендует контролировать свое физическое состояние, при необходимости измерять температуру и при малейших признаков респираторного заболевания (в частности лихорадки и кашля) самоизолироваться и вызвать врача; ввести режим регулярного проветривания помещений; по возможности употреблять дезинфекционных мероприятий.

 

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