Укрзализныця позволила части работников работать из дома из-за карантина
Об этом сообщила пресс-служба компании.
"По согласованию со своим непосредственным руководством сотрудники, которые не вовлечены в непрерывного производственного процесса и обеспечения безопасности движения, будут иметь право работать удаленно - дома, до завершения карантина или вероятной смены обстоятельств", - сказал исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Желько Марчек .
По его словам, сотрудники, которые имеют необходимость работать в течение периода введения карантина дистанционно, должны безотлагательно сообщить об этом своих руководителей.
Кроме того, "Укрзализныця" на период карантина предлагает сотрудникам воспользоваться такими возможностями, как предоставление ежегодного отпуска вне графика; установление неполного графика работы, правом на отпуск по уходу за ребенком в возрасте до 14 лет.
Компания также обязала сотрудников отменить или отсрочить заграничные командировки и по возможности проводить рабочие встречи в режиме онлайн-конференций.
Пассажирам "Укрзализныця" рекомендует контролировать свое физическое состояние, при необходимости измерять температуру и при малейших признаков респираторного заболевания (в частности лихорадки и кашля) самоизолироваться и вызвать врача; ввести режим регулярного проветривания помещений; по возможности употреблять дезинфекционных мероприятий.
Читайте также
-
-
-
-
-
6 марта, 2020 Виталий Портников: Коалиция предательства