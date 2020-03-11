Официально: Кабмин ввел ограничительные меры в Украине
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина .
Кабмином предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей.
Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.
Читайте также: Кличко ввел карантин в Киеве .
Кроме того, принято решение закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в Международном аэропорту Борисполь.
На заседании Кабинета министров принято решение выделить 100 млн грн на первоочередное закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва. Одновременно, до 1 июня решено запретить экспорт товаров противоэпидемического назначения.
- Напомним, правительство ввело карантин по Украине , сообщила нардеп Сюмар.
Читайте также
-
10 марта, 2020 Нефтяная война: Расчет или просчет Кремля
-
-
-
-