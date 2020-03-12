Нацбанк снизил учетную ставку до 10% несмотря на страхи из-за коронавируса

12 марта, 2020, 14:50

Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 11% до 10% годовых

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Отмечается, что решение о снижении учетной ставки приняли несмотря на негативные тенденции на рынках. В частности, в течение последней недели на валютном рынке Украины наблюдается паника, которую НБУ приходится "тушить", распродавая резервы.

"Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 10% годовых с 13 марта 2020 года. Национальный банк продолжает прогнозируемое смягчения монетарной политики, чтобы вернуть инфляцию в целевой диапазон 5% плюс-минус 1 процентный пункт и поддержать экономический рост в Украине в условиях охлаждения мировой экономики ", - сообщил глава Нацбанка Яков Смолий.