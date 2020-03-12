Нацбанк снизил учетную ставку до 10% несмотря на страхи из-за коронавируса
12 марта, 2020, 14:50
Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 11% до 10% годовых
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Отмечается, что решение о снижении учетной ставки приняли несмотря на негативные тенденции на рынках. В частности, в течение последней недели на валютном рынке Украины наблюдается паника, которую НБУ приходится "тушить", распродавая резервы.
"Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 10% годовых с 13 марта 2020 года. Национальный банк продолжает прогнозируемое смягчения монетарной политики, чтобы вернуть инфляцию в целевой диапазон 5% плюс-минус 1 процентный пункт и поддержать экономический рост в Украине в условиях охлаждения мировой экономики ", - сообщил глава Нацбанка Яков Смолий.
Читайте также
-
-
-
-
-
6 марта, 2020 Виталий Портников: Коалиция предательства