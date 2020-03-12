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Espreso.tvОбществоУкраина может ограничить авиасообщение с Германией и Францией

Украина может ограничить авиасообщение с Германией и Францией


фото: news18
Министерство инфраструктуры Украины рассматривает возможность ограничения авиасообщения с Германией и Францией из-за пандемии коронавируса

Об этом на брифинге в четверг заявил глава ведомства Владислав Криклий, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня мы будем собираться с авиаперевозчиками ... Сейчас рассматривается вопрос ограничения авиарейсов с Германией и Францией", - сказал он на брифинге в четверг.

Министр также рассказал о ситуации с авиаперевозками в Италию. По его словам, ранее три авиаоператоры осуществляли перевозки до шести городов Италии. Авиаперевозчики Sky Up и Air Italia закрыли авиарейсы.

Авиаперевозчик МАУ , совершавший рейсы в Бергамо, Милан, Рим и Венецию, закрыл два направления.

"Остаются Милан и Рим. Сегодня-завтра они осуществляют последние рейсы, чтобы вывезти пассажиров. Остается только Рим, чтобы мы могли вернуть украинский. На этом направлении мы осуществляем дополнительные меры контроля", - рассказал министр.

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