Коронавирус: с подозрением на заражение госпитализировали еще одного украинца
12 марта, 2020, 12:35
В Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали еще одного человека
Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Еспресо.TV .
"Когда мы шли на брифинг, нам сообщили об одном случае у человека, который приехал из Польши. В него подозрение на заражение, уже есть пневмония. Это пожилой человек, группа риска. Это новое подозрение, которое является наиболее свежим ... и наиболее вероятно, что это будет случай коронавирусной болезни ", - сказал Ляшко.
По его словам, медики уже отобрали образцы на исследование.
- Напомним, Кабмин ввел ограничительные меры в Украине .
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