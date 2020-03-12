 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирус: с подозрением на заражение госпитализировали еще одного украинца

Коронавирус: с подозрением на заражение госпитализировали еще одного украинца


фото: kmu.gov.ua
В Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали еще одного человека

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Еспресо.TV .

"Когда мы шли на брифинг, нам сообщили об одном случае у человека, который приехал из Польши. В него подозрение на заражение, уже есть пневмония. Это пожилой человек, группа риска. Это новое подозрение, которое является наиболее свежим ... и наиболее вероятно, что это будет случай коронавирусной болезни ", - сказал Ляшко.

По его словам, медики уже отобрали образцы на исследование.

  • Напомним, Кабмин ввел ограничительные меры в Украине .
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 марта, 2020 четверг

больше новостей

12 марта, 2020 четверг

11 марта, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать