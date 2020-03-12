Коронавирус: с подозрением на заражение госпитализировали еще одного украинца

12 марта, 2020, 12:35

В Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали еще одного человека

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Еспресо.TV .

"Когда мы шли на брифинг, нам сообщили об одном случае у человека, который приехал из Польши. В него подозрение на заражение, уже есть пневмония. Это пожилой человек, группа риска. Это новое подозрение, которое является наиболее свежим ... и наиболее вероятно, что это будет случай коронавирусной болезни ", - сказал Ляшко.

По его словам, медики уже отобрали образцы на исследование.