Арсений Яценюк: Ключевой "прокол" правительства Гончарука - неподписания программы с МВФ

11 марта, 2020, 10:11

Без программы МВФ ЕС не предоставит Украине $ 500 млн. Не должны быть получены средства по программе Всемирного банка - а это от $ 1 млрд до $ 1,5 млрд

"А внешние кредиторы будут только думать, как избавиться от украинских ценных бумаг", - подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в эфире "Радио НВ" 10 марта.

"Что надо делать новому премьер-министру? Нет другого выхода, как подписывать программу с Международным валютным фондом", - подчеркнул лидер «Народного фронта».

Отвечая на вопрос ведущего, что он считает основной ошибкой правительства Гончарука, Арсений Яценюк ответил: «Основной« прокол », я считаю, - это то, что это правительство не подписало программу с Международным валютным фондом».

Лидер НФ отметил, что еще три месяца назад никто не знал, что такое коронавирус и не ожидал такие потрясения на мировых финансовых рынках. В то же время правительства всегда надо быть готовым к потенциальным кризисов: «Я всегда так готовился. Если будет все хорошо, слава Богу. Но если все плохо, что ты накопил? Сколько золотовалютных резервов? Сколько на Едином казначейском счете? Сколько валюты? Где кредитная линия? Где тот источник, который может подпитать в случае кризиса? »

"Сегодня мы лишены этой safe line, линии безопасности, который бы дала возможность стране немного легче дышать в это время финансового кризиса", - подчеркнул Яценюк.

Он отметил, что падение экономики началось еще в 4 квартале прошлого года. Тогда произошло падение ВВП до 1,5%, тогда как перед началом управления предыдущего Кабмина ВВП был на уровне 4%.

Яценюк напомнил, что его правительству удалось вывести ВВП с минус 16 до положительных показателей: «А они взяли 4% и довели до экономики в 1,5%».