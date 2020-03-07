УПЛ: расписание матчей и трансляций 22-го тура
7 марта, 2020, 08:08
7 и 8 марта состоится заключительный тур первого этапа чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
После 21-го тура чемпионата Украины "Шахтер" имеет 53 очка и уверенно лидирует. "Заря" с 43 пунктами вторая, а "Динамо" набрало 42 балла и идет третьим.
Перед заключительным туром первого этапа премьер-лиги сохраняется интрига в борьбе за последнее вакантное место в первой шестерке, которая продолжит борьбу за награды. Сейчас шестое место занимает "Колос", у которого 26 очков, а его конкурент в борьбе за попадание в топ-6 "Мариуполь" набрал 25 пунктов и идет седьмым.
В 22-м туре "Колос" примет "Шахтер", а "Мариуполь" сыграет в гостях с "Днепром-1".
- 3 марта в стартовом матче 21-го тура чемпионата Украины "Динамо" переиграло "Колос".
- 4 марта "Мариуполь" на своем поле победил "Ворсклу" и улучшил шансы на попадание в топ-6.
- Также в 21-м туре "Заря" победила "Львов" и отодвинула "Динамо" на третье место в турнирной таблице.
- 4 марта "Десна" в гостях одержала волевую победу над "Олимпиком".
- "Шахтер" разгромил "Днепр-1" и лишил команду Дмитрия Михайленко шансов на попадание в топ-6.
- Кроме того, "Александрия" разгромила во Львове "Карпаты" .
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