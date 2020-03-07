УПЛ: расписание матчей и трансляций 22-го тура

7 марта, 2020, 08:08

7 и 8 марта состоится заключительный тур первого этапа чемпионата Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

После 21-го тура чемпионата Украины "Шахтер" имеет 53 очка и уверенно лидирует. "Заря" с 43 пунктами вторая, а "Динамо" набрало 42 балла и идет третьим.

Перед заключительным туром первого этапа премьер-лиги сохраняется интрига в борьбе за последнее вакантное место в первой шестерке, которая продолжит борьбу за награды. Сейчас шестое место занимает "Колос", у которого 26 очков, а его конкурент в борьбе за попадание в топ-6 "Мариуполь" набрал 25 пунктов и идет седьмым.

В 22-м туре "Колос" примет "Шахтер", а "Мариуполь" сыграет в гостях с "Днепром-1".