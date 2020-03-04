"Шахтер" уничтожил "Днепр-1" в чемпионате Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Шахтер" в Харькове сделал результат еще в первом тайме, когда в ворота "Днепра-1" залетело четыре мяча.
На 4-й минуте команду Луиша Каштру вывел вперед Сергей Кривцов. Вскоре Владимир Адамюк забил в свои ворота.
На 19-й минуте Тайсон довел счет до разгромного. На 23-й минуте еще один мяч в сетку отправил Евгений Коноплянка.
"Днепр-1" забил в ответ лишь на 82-й минуте, когда пенальти реализовал Владислав Супряга.
"Шахтер" победил "Днепр-1" 4: 1, набрал 56 очков и продолжает уверенно лидировать в чемпионате Украины. Ближайшего преследователя - "Зарю" - он опережает на 13 пунктов.
"Днепр-1" с 22 баллами остался на восьмой позиции и за тур до завершения первого этапа турнира потерял шансы на попадание в первую шестерку, которая продолжит борьбу за медали.
Чемпионат Украины
21-й тур
4 марта
"Шахтер" - "Днепр-1" 4: 1
Голы: Кривцов, 4, Адамюк, 9 (авт.), Тайсон, 19, Коноплянка, 23 - Супряга, 82 (пен.)
- 3 марта в стартовом матче 21-м туре чемпионата Украины "Динамо" переиграло "Колос" .
- 4 марта "Мариуполь" на своем поле победил "Ворсклу" и улучшил шансы на попадание в топ-6.
- Также в 21-м туре "Заря" победила "Львов" и отодвинула "Динамо" на третье место в турнирной таблице.
- Кроме того, 4 марта "Десна" в гостях одержала волевую победу над "Олимпиком".
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