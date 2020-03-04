"Шахтер" уничтожил "Днепр-1" в чемпионате Украины

4 марта, 2020, 20:50

В 21-м туре чемпионата Украины "Шахтер" победил "Днепр-1" и лишил команду Дмитрия Михайленко шансов на попадание в топ-6

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Шахтер" в Харькове сделал результат еще в первом тайме, когда в ворота "Днепра-1" залетело четыре мяча.

На 4-й минуте команду Луиша Каштру вывел вперед Сергей Кривцов. Вскоре Владимир Адамюк забил в свои ворота.

На 19-й минуте Тайсон довел счет до разгромного. На 23-й минуте еще один мяч в сетку отправил Евгений Коноплянка.

"Днепр-1" забил в ответ лишь на 82-й минуте, когда пенальти реализовал Владислав Супряга.

"Шахтер" победил "Днепр-1" 4: 1, набрал 56 очков и продолжает уверенно лидировать в чемпионате Украины. Ближайшего преследователя - "Зарю" - он опережает на 13 пунктов.

"Днепр-1" с 22 баллами остался на восьмой позиции и за тур до завершения первого этапа турнира потерял шансы на попадание в первую шестерку, которая продолжит борьбу за медали.

Чемпионат Украины

21-й тур

4 марта

"Шахтер" - "Днепр-1" 4: 1

Голы: Кривцов, 4, Адамюк, 9 (авт.), Тайсон, 19, Коноплянка, 23 - Супряга, 82 (пен.)