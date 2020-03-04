"Александрия" разбила во Львове "Карпаты" в УПЛ
4 марта, 2020, 21:20
В 21-м туре чемпионата Украины "Александрия" победила во Львове "Карпаты"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Команда Владимира Шарана вышла вперед в конце первого тайма, когда пенальти реализовал Максим Третьяков. На 58-й минуте полузащитник "Александрии" сделал дубль.
До разгромного счет на 73-й минуте довел Артем Ситало. Окончательный результат на 89-й минуте установил Евгений Банада.
"Александрия" победила "Карпаты" 4: 0, набрала 37 очков и осталась на пятом месте. "Карпаты" имеют 12 пунктов и занимают последнее место.
Чемпионат Украины
21-й тур
4 марта
"Карпаты" - "Александрия" 0: 4
Голы: Третьяков, 37 (пен.), 58, Ситало, 73, Банада, 89
- 3 марта в стартовом матче 21-м туре чемпионата Украины "Динамо" переиграло "Колос" .
- 4 марта "Мариуполь" на своем поле победил "Ворсклу" и улучшил шансы на попадание в топ-6.
- Также в 21-м туре "Заря" победила "Львов" и отодвинула "Динамо" на третье место в турнирной таблице.
- Кроме того, 4 марта "Десна" в гостях одержала волевую победу над "Олимпиком".
- "Шахтер" победил "Днепр-1" и лишил команду Дмитрия Михайленко шансов на попадание в топ-6.
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