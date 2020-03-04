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Espreso.tvСпорт"Александрия" разбила во Львове "Карпаты" в УПЛ

"Александрия" разбила во Львове "Карпаты" в УПЛ


фото: fco.com.ua
В 21-м туре чемпионата Украины "Александрия" победила во Львове "Карпаты"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Команда Владимира Шарана вышла вперед в конце первого тайма, когда пенальти реализовал Максим Третьяков. На 58-й минуте полузащитник "Александрии" сделал дубль.

До разгромного счет на 73-й минуте довел Артем Ситало. Окончательный результат на 89-й минуте установил Евгений Банада.

"Александрия" победила "Карпаты" 4: 0, набрала 37 очков и осталась на пятом месте. "Карпаты" имеют 12 пунктов и занимают последнее место.

Чемпионат Украины

21-й тур

4 марта

"Карпаты" - "Александрия" 0: 4

Голы: Третьяков, 37 (пен.), 58, Ситало, 73, Банада, 89

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