"Динамо" в большинстве победило "Колос" в УПЛ

3 марта, 2020, 21:24

В 21-м туре чемпионата Украины "Динамо" при численном превосходстве переиграло "Колос" и вышло на второе место

Об этом сообщает Еспресо.TV.

После 20-ти туров "Динамо" имело 39 очков и занимало в турнирной таблице третье место. Киевляне на 1 очко отставали от "Зари" и 13 пунктов уступали "Шахтеру". "Колос" с 26 баллами шел шестым.

"Динамо" открыло счет на 40-й минуте. Карлос де Пена пробил в штангу, первым на добивании оказался Фран Соль, который отправил мяч в сетку.

В конце первого тайма "Колос" остался в меньшинстве - за грубый фол против Виктора Цыганкова арбитр удалил Евгений Задою.

На 55-й минуте "Динамо" увеличило преимущество - Цыганков отправил мяч в девятку ударом из-за пределов штрафной.

"Динамо" победило "Колос" 2:0, набрало 42 очка и вышло на второе место в турнирной таблице. Команда из Ковалевки с 26 очками осталась на шестой позиции.

Остальные матчи 21 тура чемпионата Украины состоится в среду, 4 марта.

Чемпионат Украины

21-й тур

3 марта

"Динамо" - "Колос" 2:0

Голы: Соль, 40, Цыганков, 55

Удаление: Задоя, 45+2 ( "Колос")