"Динамо" в большинстве победило "Колос" в УПЛ
Об этом сообщает Еспресо.TV.
После 20-ти туров "Динамо" имело 39 очков и занимало в турнирной таблице третье место. Киевляне на 1 очко отставали от "Зари" и 13 пунктов уступали "Шахтеру". "Колос" с 26 баллами шел шестым.
"Динамо" открыло счет на 40-й минуте. Карлос де Пена пробил в штангу, первым на добивании оказался Фран Соль, который отправил мяч в сетку.
В конце первого тайма "Колос" остался в меньшинстве - за грубый фол против Виктора Цыганкова арбитр удалил Евгений Задою.
На 55-й минуте "Динамо" увеличило преимущество - Цыганков отправил мяч в девятку ударом из-за пределов штрафной.
"Динамо" победило "Колос" 2:0, набрало 42 очка и вышло на второе место в турнирной таблице. Команда из Ковалевки с 26 очками осталась на шестой позиции.
Остальные матчи 21 тура чемпионата Украины состоится в среду, 4 марта.
Чемпионат Украины
21-й тур
3 марта
"Динамо" - "Колос" 2:0
Голы: Соль, 40, Цыганков, 55
Удаление: Задоя, 45+2 ( "Колос")
- 28 февраля главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко назвал причиной поражения от "Днепра-1" удаление Виталия Буяльского.
- 1 марта "Заря" победила в Запорожье "Олимпик" и вышла на второе место в турнирной таблице.
- Кроме этого, в 20-м туре "Шахтер" в Полтаве при численном преимуществе уступил "Ворскле".
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