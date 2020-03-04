"Мариуполь" разгромил "Ворсклу" и приблизился к топ-6 УПЛ

4 марта, 2020, 15:52

В 21-м туре чемпионата Украины по футболу "Мариуполь" на своем поле победил "Ворсклу" и улучшил шансы на попадание в топ-6

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Мариупольцев на 32-й минуте вывел Дмитрий Мишнев, который реализовал пенальти. Сразу после перерыва Дмитрий Топалов увеличил преимущество хозяев поля.

До разгромного счет на 80-й минуте довел Сергей Чоботенко.

"Мариуполь" победил "Ворсклу" 3: 0, набрал 25 очков и занимает седьмую позицию. От "Колоса", который идет шестым, он отстает всего на 1 пункт за тур до завершения первой части чемпионата Украины, после которой команды разобьются на две шестерки. Первая продолжит борьбу за медали, вторая - бороться за сохранение места в премьер-лиге.

В 22-м туре "Мариуполь" сыграет в гостях с "Днепром-1", а "Колос" примет "Шахтер".

"Ворскла" имеет 17 очков и занимает 11-ю позицию.

Чемпионат Украины

21-й тур

4 марта

"Мариуполь" - "Ворскла" 3: 0

Голы: Мишнев, 32 (пен.), Топалов, 47, Чоботенко, 80

Удаление: Муравский, 90 + 5 ( "Мариуполь").