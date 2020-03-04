"Мариуполь" разгромил "Ворсклу" и приблизился к топ-6 УПЛ
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Мариупольцев на 32-й минуте вывел Дмитрий Мишнев, который реализовал пенальти. Сразу после перерыва Дмитрий Топалов увеличил преимущество хозяев поля.
До разгромного счет на 80-й минуте довел Сергей Чоботенко.
"Мариуполь" победил "Ворсклу" 3: 0, набрал 25 очков и занимает седьмую позицию. От "Колоса", который идет шестым, он отстает всего на 1 пункт за тур до завершения первой части чемпионата Украины, после которой команды разобьются на две шестерки. Первая продолжит борьбу за медали, вторая - бороться за сохранение места в премьер-лиге.
В 22-м туре "Мариуполь" сыграет в гостях с "Днепром-1", а "Колос" примет "Шахтер".
"Ворскла" имеет 17 очков и занимает 11-ю позицию.
Чемпионат Украины
21-й тур
4 марта
"Мариуполь" - "Ворскла" 3: 0
Голы: Мишнев, 32 (пен.), Топалов, 47, Чоботенко, 80
Удаление: Муравский, 90 + 5 ( "Мариуполь").
- Напомним, 1 марта в 20-м туре "Шахтер" в Полтаве при численном преимуществе уступил "Ворскле" .
- 3 марта в стартовом матче 21-м туре чемпионата Украины "Динамо" переиграло "Колос" и вышло на второе место.
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