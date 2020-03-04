"Заря" победила "Львов" и отобрала у "Динамо" второе место в УПЛ
4 марта, 2020, 18:47
В 21-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" победила "Львов" и отодвинула "Динамо" на третье место в турнирной таблице
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Запорожье счет на 54-й минуте открыл Владислав Кабаев.
Команда Виктора Скрипника на 73-й минуте имела шанс увеличить преимущество, однако Артем Громов не реализовал пенальти.
Второй раз "Заря" забила на 89-й минуте усилиями Богдана Леднева.
"Заря" победила "Львов" 2: 0, набрала 43 очка и вернула себе второе место. "Динамо" отстает от луганчан на 1 пункт. "Львов" имеет 19 баллов и идет девятым.
Чемпионат Украины
21-й тур
4 марта
"Заря" - "Львов" 2: 0
Гол: Кабаев, 54, Леднев, 89
На 73-й минуте Громов ( "Заря") не реализовал пенальти.
- 3 марта в стартовом матче 21-м туре чемпионата Украины "Динамо" переиграло "Колос" и вышел на второе место.
- 4 марта "Мариуполь" на своем поле победил "Ворсклу" и улучшил шансы на попадание в топ-6.
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