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Espreso.tvСпорт"Заря" победила "Львов" и отобрала у "Динамо" второе место в УПЛ

"Заря" победила "Львов" и отобрала у "Динамо" второе место в УПЛ


фото: twitter.com/FCZoryaOfficial
В 21-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" победила "Львов" и отодвинула "Динамо" на третье место в турнирной таблице

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Запорожье счет на 54-й минуте открыл Владислав Кабаев.

Команда Виктора Скрипника на 73-й минуте имела шанс увеличить преимущество, однако Артем Громов не реализовал пенальти.

Второй раз "Заря" забила на 89-й минуте усилиями Богдана Леднева.

"Заря" победила "Львов" 2: 0, набрала 43 очка и вернула себе второе место. "Динамо" отстает от луганчан на 1 пункт. "Львов" имеет 19 баллов и идет девятым.

Чемпионат Украины

21-й тур

4 марта

"Заря" - "Львов" 2: 0

Гол: Кабаев, 54, Леднев, 89

На 73-й минуте Громов ( "Заря") не реализовал пенальти.

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