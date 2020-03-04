"Десна" одержала волевую победу над "Олимпиком" в УПЛ
4 марта, 2020, 19:09
В 21-м туре чемпионата Украины по футболу "Десна" в гостях одержала волевую победу над "Олимпиком"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В Киеве первым забил "Олимпик" - на 4-й минуте отличился Максим Дегтярев. Однако уже через 2 минуты Александр Филиппов сравнял счет.
Вперед черниговцев на 77-й минуте вывел Леван Арвеладзе.
"Десна" победила "Олимпик" 2: 1, набрала 39 очков и занимает четвертое место. "Олимпик" имеет 18 пунктов и идет десятым.
Чемпионат Украины
21-й тур
4 марта
"Олимпик" - "Десна" 1: 2
Голы: Дегтярев, 4 - Филиппов, 6, Арвеладзе, 77
- 3 марта в стартовом матче 21-м туре чемпионата Украины "Динамо" переиграло "Колос" .
- 4 марта "Мариуполь" на своем поле победил "Ворсклу" и улучшил шансы на попадание в топ-6.
- Также в 21-м туре "Заря" победила "Львов" и отодвинула "Динамо" на третье место в турнирной таблице.
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