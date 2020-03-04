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Espreso.tvСпорт"Десна" одержала волевую победу над "Олимпиком" в УПЛ

"Десна" одержала волевую победу над "Олимпиком" в УПЛ


фото: facebook.com/desnafc
В 21-м туре чемпионата Украины по футболу "Десна" в гостях одержала волевую победу над "Олимпиком"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Киеве первым забил "Олимпик" - на 4-й минуте отличился Максим Дегтярев. Однако уже через 2 минуты Александр Филиппов сравнял счет.

Вперед черниговцев на 77-й минуте вывел Леван Арвеладзе.

"Десна" победила "Олимпик" 2: 1, набрала 39 очков и занимает четвертое место. "Олимпик" имеет 18 пунктов и идет десятым.

Чемпионат Украины

21-й тур

4 марта

"Олимпик" - "Десна" 1: 2

Голы: Дегтярев, 4 - Филиппов, 6, Арвеладзе, 77

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