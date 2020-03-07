Нас нужно было выбросить перед судом по "национализации одного крупного банка", - Чумак об отставке Рябошапки

7 марта, 2020, 12:35

И.о. генерального прокурора Виктор Чумак обнародовал свою версию отставки генерального прокурора Руслана Рябошапки

Об этом он заявил вечером в пятницу, 6 марта 2020 года, эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на одном из телеканалов, передает Еспресо.TV .

"Говорили о национализации одного крупного банка. Да? А вы помните, кому принадлежит этот банк? А вы помните, какая группа депутатов у этого человека, кому принадлежал банк?", - пояснил Чумак.

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Его перебил ведущий Савик Шустер, заявил: "Называйте фамилии или я это должен делать".

"Я не могу. Я за этическое поведение прокурора не могу называть фамилии. Вы же однако знаете", - ответил на это Чумак.

"Человек, очень похож на Коломойского", - подсказал присутствующий в студии Георгий Тука.

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"Из-за этическое поведение я не могу. Потому что когда я говорю это как должностное лицо, я действую неправильно с точки зрения прокурорской этики. А вы знаете этого человека", - подчеркнул и.о. генпрокурора.

"И вот ситуация такова, что 16 марта - вы хорошо это знаете, господин министр, правда? (Чумак обратился к министру финансов Игорю Урбанскому - ред.) - у нас состоится опять-таки судебное заседание. Почти финальное. И если оно там состоится все, то вернуть его (банк - ред.) владельцу прежнему будет невозможно. Поэтому нас нужно было выбросить ", - подытожил Чумак.