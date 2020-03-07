Нас нужно было выбросить перед судом по "национализации одного крупного банка", - Чумак об отставке Рябошапки
Об этом он заявил вечером в пятницу, 6 марта 2020 года, эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на одном из телеканалов, передает Еспресо.TV .
"Говорили о национализации одного крупного банка. Да? А вы помните, кому принадлежит этот банк? А вы помните, какая группа депутатов у этого человека, кому принадлежал банк?", - пояснил Чумак.
Читайте также: 10 фактов о генеральном прокуроре Руслане Рябошапке
Его перебил ведущий Савик Шустер, заявил: "Называйте фамилии или я это должен делать".
"Я не могу. Я за этическое поведение прокурора не могу называть фамилии. Вы же однако знаете", - ответил на это Чумак.
"Человек, очень похож на Коломойского", - подсказал присутствующий в студии Георгий Тука.
Читайте также: 10 фактов из жизни нового главного военного прокурора Украины Виктора Чумака
"Из-за этическое поведение я не могу. Потому что когда я говорю это как должностное лицо, я действую неправильно с точки зрения прокурорской этики. А вы знаете этого человека", - подчеркнул и.о. генпрокурора.
"И вот ситуация такова, что 16 марта - вы хорошо это знаете, господин министр, правда? (Чумак обратился к министру финансов Игорю Урбанскому - ред.) - у нас состоится опять-таки судебное заседание. Почти финальное. И если оно там состоится все, то вернуть его (банк - ред.) владельцу прежнему будет невозможно. Поэтому нас нужно было выбросить ", - подытожил Чумак.
- Напомним, 5 марта Верховная Рада проголосовала за выражение недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.
- "Мое личное мнение очень простое: нет результата - не должен занимать место ", - прокомментировал ситуацию президент Владимир Зеленский .
- " Я не стал ничьим слугой . Я был и являюсь независимым. А независимого прокурора нельзя заставить. Его можно только уволить", - отметил в свою очередь Рябошапка во время своего последнего официального выступления с парламентской трибуны.
Читайте также
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
-
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии
Читайте также
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
-