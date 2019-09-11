 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество10 фактов из жизни нового главного военного прокурора Украины Виктора Чумака

10 фактов из жизни нового главного военного прокурора Украины Виктора Чумака

11 сентября 2019 года генпрокурор Рябошапка назначил главным военным прокурором Украины Виктора Чумака

После обнародования приказа генпрокурора о назначении Чумака вновь избранный на своей странице в Facebook написал, что ему всегда везло на "жизненные выкрутасы".

" Руслан Рябошапка , с которым мы вместе работали над новым антикоррупционным законодательством, собирает в прокуратуре мощную команду.

Более всего меня радует то, что я знаю не только высоченный профессиональный уровень этих людей, а главное! - их мотивацию. И это не собственный карман, или непомерные амбиции, это то, что во всем мире называется public good - общественное благо. Я знаю точно, что никто из этой команды не обзаведется "собственным кошельком" и не станет ни сливать, ни продавать ничьи дела.
Я знаю точно, что никто из нас не планирует "вляпаться в историю", но не против стать абзацем в разделе "успешные изменения" в будущем учебнике по истории современной Украины.

Наверняка будут и ошибки, и по людям, и по решению. Но знаю, что мы сможем их и признать и исправить.
И у нас много союзников. Весь украинский народ. А вместе, как известно - мы сила", - написал Чумак.

Еспресо.TV решило напомнить о 10 фактов из жизни Виктора Чумака.

1. 61 год. Родился в Хмельницком. Мечтал стать психологом. Впрочем, мама Виктора Васильевича настояла на том, чтобы он поступил в Хмельницкое высшее артиллерийское командное училище, которое он закончил с красным дипломом. Второе высшее образование - юридическое, получил в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.


Курсант Виктор Чумак (крайний слева). Фото с Facebook Виктора Чумака


Офицер-артиллерист Виктор Чумак. Фото с Facebook Виктора Чумака

2. 11 лет служил на командных должностях в Вооруженных силах Советского Союза. Начинал службу на Дальнем Востоке - на Камчатке. Затем - семь лет в Беларуси. "Я был самым молодым командиром дивизиона в Белорусском военном округе. Затем я начал интересоваться политикой и эта политика завела меня в Туркменистан. Потому что  на одном из партийных собраний я выступил против существующей системы. Я поехал на Кушке прослужил с 1990 по 1992 годы . После - я уже вернулся в Хмельницкое высшее артиллерийское училище, которое впоследствии стало пограничным училищем ", - рассказывает Чумак. В училище занимал должность начальника кафедры.

3. С 1992 по 2004 годы работал на руководящих должностях в Государственной пограничной службе Украины. Был начальником юридического управления Госпогранслужбы.

4. Пять лет был директором департамента анализа и безопасности Международного центра перспективных исследований. С 2010 по 2012 год - директор Украинского института публичной политики.

5. В декабре 2012 года при поддержке партии Виталия Кличко УДАР избран народным депутатом Украины в столичном округе №214. Тогда Чумак победил секретаря Киевсовета Олеся Довгого. Как говорит Виктор Васильевич, в то время он потратил на свою избирательную кампанию очень смешные деньги - где-то около $ 60 тыс. Повторно получил депутатский мандат в том же округе на досрочных парламентских выборах 2014 года. Впрочем, 2019 году в том же округе Чумак проиграл представителю партии "Слуга народа" Сергею Швецу.


Виктор Чумак с Петром Порошенко

6. В парламенте образца 2012 года возглавлял Комитет по борьбе с организованной коррупцией. В предыдущей Верховной Раде входил во фракцию Блока Петра Порошенко, но оставил ее. Сам Чумак говорит, что шел в команду Петра Алексеевича для того, чтобы менять систему государственного управления. "Этого не произошло. Мы говорили о другом и на Майдане, и после этого. Но там все произошло не так. Люди просто поменяли людей на потоках. Но последней каплей стал конкурс в НАПК. Я публично спрашивал у Порошенко, когда мы получим реальные дела по взяточников. Без сомнения, наши отношения стали не те. В БПП появилась Антикоррупционная платформа. Тогда я и написал заявление о выходе из фракции БПП ", - говорит Чумак. В течение последних пяти лет был оппонентом пятого президента Украины.


Виктор Чумак во время поездки на Донбасс

7. Был одним из авторов пакета антикоррупционных законопроектов, после чего в Украине были созданы НАПК, НАБУ, ГБР. Сам Чумак в марте 2015 года был одним из четырех кандидатов на должность директора Национального бюро расследований. Однако тогда он конкурс проиграл Артему Сытнику. "Я проигравший не Сытнику. В финале нас было четверо. Я получил наибольшую поддержку голосов. И потом я выступал на 5 канале, меня спросили, нарушу я дело, если преступление совершит президент Украины. Я ответил:" Я этого не могу сделать это сейчас, потому что есть специальная процедура. Но если такая процедура, почему бы и нет. Ну, собственно, после этого мои шансы возглавить НАБУ исчезли. Потому что до этого момента конкурс шел более или менее объективно ", - рассказал Чумак в программе" Досье ".

8. В 2017 году избран лидером общественного союза «Гражданское движение Волна". Был одним из соратников Михаила Саакашвили. В 2018 году на вопрос: "Мечтаете ли Вы стать президентом Украины", Чумак ответил: "Это - не мечта. Это - осознанность необходимости изменений в стране. Для того, чтобы менять страну". Годом позже - 2019-го Виктор Васильевич отказался баллотироваться в президенты и поддержал на выборах Анатолия Гриценко, возглавив штаб лидера "Гражданской инициативы".


Виктор Чумак в команде Анатолия Гриценко. 2019

9. Генерал-майор юстиции запаса. Кандидат юридических наук, доцент. Защитил диссертацию на тему: "Законодательное регулирование основ дисциплинарной ответственности военнослужащих: научно-теоретический и прикладной аспекты". 25 июня 2019 президентом Зеленским был назначен членом Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.


Виктор Чумак с сыном Андреем


Новоназначенный главный военный прокурор Украины с внучкой

10. Женат, отец двоих детей. Имеет внуков. Дочь работает юристом. Сын имеет два образования, занимается политическим консалтингом.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

11 сентября, 2019 среда

больше новостей

11 сентября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать