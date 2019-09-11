10 фактов из жизни нового главного военного прокурора Украины Виктора Чумака

11 сентября, 2019, 13:05

Сергей Руденко

11 сентября 2019 года генпрокурор Рябошапка назначил главным военным прокурором Украины Виктора Чумака

После обнародования приказа генпрокурора о назначении Чумака вновь избранный на своей странице в Facebook написал, что ему всегда везло на "жизненные выкрутасы".

" Руслан Рябошапка , с которым мы вместе работали над новым антикоррупционным законодательством, собирает в прокуратуре мощную команду.

Более всего меня радует то, что я знаю не только высоченный профессиональный уровень этих людей, а главное! - их мотивацию. И это не собственный карман, или непомерные амбиции, это то, что во всем мире называется public good - общественное благо. Я знаю точно, что никто из этой команды не обзаведется "собственным кошельком" и не станет ни сливать, ни продавать ничьи дела.

Я знаю точно, что никто из нас не планирует "вляпаться в историю", но не против стать абзацем в разделе "успешные изменения" в будущем учебнике по истории современной Украины.

Наверняка будут и ошибки, и по людям, и по решению. Но знаю, что мы сможем их и признать и исправить.

И у нас много союзников. Весь украинский народ. А вместе, как известно - мы сила", - написал Чумак.

Еспресо.TV решило напомнить о 10 фактов из жизни Виктора Чумака.

1. 61 год. Родился в Хмельницком. Мечтал стать психологом. Впрочем, мама Виктора Васильевича настояла на том, чтобы он поступил в Хмельницкое высшее артиллерийское командное училище, которое он закончил с красным дипломом. Второе высшее образование - юридическое, получил в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.



Курсант Виктор Чумак (крайний слева). Фото с Facebook Виктора Чумака



Офицер-артиллерист Виктор Чумак. Фото с Facebook Виктора Чумака

2. 11 лет служил на командных должностях в Вооруженных силах Советского Союза. Начинал службу на Дальнем Востоке - на Камчатке. Затем - семь лет в Беларуси. "Я был самым молодым командиром дивизиона в Белорусском военном округе. Затем я начал интересоваться политикой и эта политика завела меня в Туркменистан. Потому что на одном из партийных собраний я выступил против существующей системы. Я поехал на Кушке прослужил с 1990 по 1992 годы . После - я уже вернулся в Хмельницкое высшее артиллерийское училище, которое впоследствии стало пограничным училищем ", - рассказывает Чумак. В училище занимал должность начальника кафедры.

3. С 1992 по 2004 годы работал на руководящих должностях в Государственной пограничной службе Украины. Был начальником юридического управления Госпогранслужбы.

4. Пять лет был директором департамента анализа и безопасности Международного центра перспективных исследований. С 2010 по 2012 год - директор Украинского института публичной политики.

5. В декабре 2012 года при поддержке партии Виталия Кличко УДАР избран народным депутатом Украины в столичном округе №214. Тогда Чумак победил секретаря Киевсовета Олеся Довгого. Как говорит Виктор Васильевич, в то время он потратил на свою избирательную кампанию очень смешные деньги - где-то около $ 60 тыс. Повторно получил депутатский мандат в том же округе на досрочных парламентских выборах 2014 года. Впрочем, 2019 году в том же округе Чумак проиграл представителю партии "Слуга народа" Сергею Швецу.



Виктор Чумак с Петром Порошенко

6. В парламенте образца 2012 года возглавлял Комитет по борьбе с организованной коррупцией. В предыдущей Верховной Раде входил во фракцию Блока Петра Порошенко, но оставил ее. Сам Чумак говорит, что шел в команду Петра Алексеевича для того, чтобы менять систему государственного управления. "Этого не произошло. Мы говорили о другом и на Майдане, и после этого. Но там все произошло не так. Люди просто поменяли людей на потоках. Но последней каплей стал конкурс в НАПК. Я публично спрашивал у Порошенко, когда мы получим реальные дела по взяточников. Без сомнения, наши отношения стали не те. В БПП появилась Антикоррупционная платформа. Тогда я и написал заявление о выходе из фракции БПП ", - говорит Чумак. В течение последних пяти лет был оппонентом пятого президента Украины.



Виктор Чумак во время поездки на Донбасс

7. Был одним из авторов пакета антикоррупционных законопроектов, после чего в Украине были созданы НАПК, НАБУ, ГБР. Сам Чумак в марте 2015 года был одним из четырех кандидатов на должность директора Национального бюро расследований. Однако тогда он конкурс проиграл Артему Сытнику. "Я проигравший не Сытнику. В финале нас было четверо. Я получил наибольшую поддержку голосов. И потом я выступал на 5 канале, меня спросили, нарушу я дело, если преступление совершит президент Украины. Я ответил:" Я этого не могу сделать это сейчас, потому что есть специальная процедура. Но если такая процедура, почему бы и нет. Ну, собственно, после этого мои шансы возглавить НАБУ исчезли. Потому что до этого момента конкурс шел более или менее объективно ", - рассказал Чумак в программе" Досье ".

8. В 2017 году избран лидером общественного союза «Гражданское движение Волна". Был одним из соратников Михаила Саакашвили. В 2018 году на вопрос: "Мечтаете ли Вы стать президентом Украины", Чумак ответил: "Это - не мечта. Это - осознанность необходимости изменений в стране. Для того, чтобы менять страну". Годом позже - 2019-го Виктор Васильевич отказался баллотироваться в президенты и поддержал на выборах Анатолия Гриценко, возглавив штаб лидера "Гражданской инициативы".



Виктор Чумак в команде Анатолия Гриценко. 2019

9. Генерал-майор юстиции запаса. Кандидат юридических наук, доцент. Защитил диссертацию на тему: "Законодательное регулирование основ дисциплинарной ответственности военнослужащих: научно-теоретический и прикладной аспекты". 25 июня 2019 президентом Зеленским был назначен членом Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.



Виктор Чумак с сыном Андреем



Новоназначенный главный военный прокурор Украины с внучкой

10. Женат, отец двоих детей. Имеет внуков. Дочь работает юристом. Сын имеет два образования, занимается политическим консалтингом.