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Espreso.tvОперація об'єднаних силВолошина изолировали после вмешательства спикера и секретаря СНБО, - Сюмар

Волошина изолировали после вмешательства спикера и секретаря СНБО, - Сюмар


фото: nfront.org
Нардепа от ОПЗЖ Олега Волошина изолировали с подозрением на коронавирус после вмешательства главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова и секретаря СНБО Алексея Данилова

Об этом сообщила народный депутат от "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар в Facebook.

"После плевания и брызганья слюной с визгом о "соросятах-поросятах" депутата Волошина таки изолировали. Проверят на предмет неразборчивых внешних контактов). Вмешаться пришлось спикеру и секретарю СНБО", - написала Сюмар.

Она отметила, что это не шутка, а реальность.

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