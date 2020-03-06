Волошина изолировали после вмешательства спикера и секретаря СНБО, - Сюмар

6 марта, 2020, 14:00

Нардепа от ОПЗЖ Олега Волошина изолировали с подозрением на коронавирус после вмешательства главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова и секретаря СНБО Алексея Данилова

Об этом сообщила народный депутат от "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар в Facebook.

"После плевания и брызганья слюной с визгом о "соросятах-поросятах" депутата Волошина таки изолировали. Проверят на предмет неразборчивых внешних контактов). Вмешаться пришлось спикеру и секретарю СНБО", - написала Сюмар.

Она отметила, что это не шутка, а реальность.