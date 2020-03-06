Волошина изолировали после вмешательства спикера и секретаря СНБО, - Сюмар
6 марта, 2020, 14:00
Нардепа от ОПЗЖ Олега Волошина изолировали с подозрением на коронавирус после вмешательства главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова и секретаря СНБО Алексея Данилова
Об этом сообщила народный депутат от "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар в Facebook.
"После плевания и брызганья слюной с визгом о "соросятах-поросятах" депутата Волошина таки изолировали. Проверят на предмет неразборчивых внешних контактов). Вмешаться пришлось спикеру и секретарю СНБО", - написала Сюмар.
Она отметила, что это не шутка, а реальность.
- Напомним, по состоянию на 5 марта в Украине выявлен лишь один случай инфицирования коронавирусом.
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- Ранее мы сообщали, что Олега Волошина отправили на прохождение теста на коронавирус из-за его встречи с больным парламентарием во Франции
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