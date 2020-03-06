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Espreso.tvОбщество"Немедленно вводить карантин на Печерских холмах", - Богдан о встрече нардепа от ОПЗЖ с инфицированным коронавирусом

"Немедленно вводить карантин на Печерских холмах", - Богдан о встрече нардепа от ОПЗЖ с инфицированным коронавирусом


фото: rbc.ua
Экс-руководитель Офиса президента Андрей Богдан отметил, что нардеп ОПЗЖ находился в Верховной Раде во время отставки старого и избрания нового правительства

Об этом бывший глава Офиса президента Андрей Богдан написал в Facebook.

"Народный депутат Украины контактировал с больным короновирусом, а затем принимал участие в заседаниях Верховной Рады. А на заседаниях Верховной Рады были старое и новое правительство, президент и куча других чиновников.
Нужно немедленно вводить карантин на Печерских холмах ", - написал Богдан.

  • Напомним, по состоянию на 5 марта в Украине выявлено лишь один случай инфицирования коронавирусом.
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