"Немедленно вводить карантин на Печерских холмах", - Богдан о встрече нардепа от ОПЗЖ с инфицированным коронавирусом

6 марта, 2020, 13:24

Об этом бывший глава Офиса президента Андрей Богдан написал в Facebook.

"Народный депутат Украины контактировал с больным короновирусом, а затем принимал участие в заседаниях Верховной Рады. А на заседаниях Верховной Рады были старое и новое правительство, президент и куча других чиновников.

Нужно немедленно вводить карантин на Печерских холмах ", - написал Богдан.