"Немедленно вводить карантин на Печерских холмах", - Богдан о встрече нардепа от ОПЗЖ с инфицированным коронавирусом
6 марта, 2020, 13:24
"Народный депутат Украины контактировал с больным короновирусом, а затем принимал участие в заседаниях Верховной Рады. А на заседаниях Верховной Рады были старое и новое правительство, президент и куча других чиновников.
Экс-руководитель Офиса президента Андрей Богдан отметил, что нардеп ОПЗЖ находился в Верховной Раде во время отставки старого и избрания нового правительства
Об этом бывший глава Офиса президента Андрей Богдан написал в Facebook.
"Народный депутат Украины контактировал с больным короновирусом, а затем принимал участие в заседаниях Верховной Рады. А на заседаниях Верховной Рады были старое и новое правительство, президент и куча других чиновников.
Нужно немедленно вводить карантин на Печерских холмах ", - написал Богдан.
- Напомним, по состоянию на 5 марта в Украине выявлено лишь один случай инфицирования коронавирусом.
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