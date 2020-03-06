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Espreso.tvОбществоВолошина с ОПЗЖ направили на прохождение теста на коронавирус

Волошина с ОПЗЖ направили на прохождение теста на коронавирус

Олег Волошин
фото: ukranews
Народный депутат от фракции ОПЗЖ Олега Волошина отправили на прохождение теста на коронавирус из-за его встречи с больным парламентарием во Франции

Об этом сообщил народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram.

"Депутата от ОПЗЖ Волошина отправляют пройти тест, чтобы понять, есть ли у него коронавирус. Сегодня стало известно, что он контактировал с уже больным коронавирусом французским сенатором", - написал Гончаренко.

 

 

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