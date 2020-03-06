У пассажира автобуса на Черниговщине обнаружили высокую температуру

6 марта, 2020, 16:52

На КПП "Гремяч" Новгород-Северского района в рейсовом автобусе "Москва-Киев" при пирометрии был выявлен больной с температурой

Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко на своей странице в Facebook.

"Ночью на КПП "Гремяч" Новгород-Северского района в рейсовом автобусе "Москва-Киев" при пирометрии был выявлен больной с температурой 39,3 С. Был собран оперативный штаб при Управлении здравоохранения. Было установлено, что мужчина находился на заработках в России. По словам: спал в холодном помещении и заболел. Болеет неделю. Имеет насморк и кашель. Бригада экстренной медицинской помощи, которая выехала на КПП, соблюдая противоэпидемические требованя, осмотрела больного, пассажиров автобуса и водителя. Больного доставили в инфекционное отделение КНП "Новгород-Северской ЦРБ ", - написал Прокопенко.

По его словам, в больнице больному проведен ЦИТО-тест, проведено обследование врача-инфекциониста и поставлен клинический диагноз - грипп В. Вероятность коронавируса исключена. На руки выданы подтверждающие документы.

Больной согласился остаться на время в больнице.

Пассажирам раздали дезинфицирующие средства. Автобус отправлен по маршруту.