У пассажира автобуса на Черниговщине обнаружили высокую температуру
Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко на своей странице в Facebook.
"Ночью на КПП "Гремяч" Новгород-Северского района в рейсовом автобусе "Москва-Киев" при пирометрии был выявлен больной с температурой 39,3 С. Был собран оперативный штаб при Управлении здравоохранения. Было установлено, что мужчина находился на заработках в России. По словам: спал в холодном помещении и заболел. Болеет неделю. Имеет насморк и кашель. Бригада экстренной медицинской помощи, которая выехала на КПП, соблюдая противоэпидемические требованя, осмотрела больного, пассажиров автобуса и водителя. Больного доставили в инфекционное отделение КНП "Новгород-Северской ЦРБ ", - написал Прокопенко.
По его словам, в больнице больному проведен ЦИТО-тест, проведено обследование врача-инфекциониста и поставлен клинический диагноз - грипп В. Вероятность коронавируса исключена. На руки выданы подтверждающие документы.
Больной согласился остаться на время в больнице.
Пассажирам раздали дезинфицирующие средства. Автобус отправлен по маршруту.
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