 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУПЛ: как выглядит турнирная таблица после 21-го тура

УПЛ: как выглядит турнирная таблица после 21-го тура


фото: shakhtar.com
По итогам 21-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" сохранил отрыв в 13 очков от ближайшего преследователя - "Зари"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 21-м туре первые три команды синхронно одержали победы. "Шахтер" в гостях переиграл "Днепр-1" - 4: 1. "Заря" на своем поле одолела "Львов" - 2: 0. "Динамо" дома было сильнее "Колоса" - 2: 0.

"Шахтер" имеет 53 очка и уверенно лидирует. "Заря" с 43 пунктами вторая, а "Динамо" имеет 42 балла и идет третьим.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 марта, 2020 среда

больше новостей

4 марта, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать