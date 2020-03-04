УПЛ: как выглядит турнирная таблица после 21-го тура
4 марта, 2020, 22:02
По итогам 21-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" сохранил отрыв в 13 очков от ближайшего преследователя - "Зари"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 21-м туре первые три команды синхронно одержали победы. "Шахтер" в гостях переиграл "Днепр-1" - 4: 1. "Заря" на своем поле одолела "Львов" - 2: 0. "Динамо" дома было сильнее "Колоса" - 2: 0.
"Шахтер" имеет 53 очка и уверенно лидирует. "Заря" с 43 пунктами вторая, а "Динамо" имеет 42 балла и идет третьим.
- 3 марта в стартовом матче 21-го тура чемпионата Украины "Динамо" переиграло "Колос" .
- 4 марта "Мариуполь" на своем поле победил "Ворсклу" и улучшил шансы на попадание в топ-6.
- Также в 21-м туре "Заря" победила "Львов" и отодвинула "Динамо" на третье место в турнирной таблице.
- 4 марта "Десна" в гостях одержала волевую победу над "Олимпиком".
- "Шахтер" разгромил "Днепр-1" и лишил команду Дмитрия Михайленко шансов на попадание в топ-6.
- Кроме того, "Александрия" разгромила во Львове "Карпаты" .
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