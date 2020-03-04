УПЛ: как выглядит турнирная таблица после 21-го тура

4 марта, 2020, 22:02

По итогам 21-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" сохранил отрыв в 13 очков от ближайшего преследователя - "Зари"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 21-м туре первые три команды синхронно одержали победы. "Шахтер" в гостях переиграл "Днепр-1" - 4: 1. "Заря" на своем поле одолела "Львов" - 2: 0. "Динамо" дома было сильнее "Колоса" - 2: 0.

"Шахтер" имеет 53 очка и уверенно лидирует. "Заря" с 43 пунктами вторая, а "Динамо" имеет 42 балла и идет третьим.