Столкновения в Новых Санжарах: полиция открыла 8 уголовных дел

3 марта, 2020, 10:57

Полиция осуществляет расследование по фактам правонарушений возле медицинского центра "Новые Санжары". На сегодня подозрения в совершении преступлений получили 10 человек

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Расследование продолжается в 8 делах, открытых по таким статьям Уголовного кодекса Украины: 1 ч. Ст. 279 (Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия); ст. 293 (Групповое нарушение общественного порядка); ч. 2 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) 1 ч. Ст. 294 (Массовые беспорядки) ст. 295 (Призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку), ч. 1 ст. 296 (хулиганство).

Напомним, пяти фигурантам вручили подозрения в совершении массового беспорядки (ст. 294 УК Украины). Четверых из них взяли под ночной домашний арест. Ходатайство об избрании меры пресечения для пятой лица суд не удовлетворил.

Домашний арест с запретом покидать место жительства ночью получил также подозреваемый в посягательстве на жизнь полицейского (ст. 348 УК Украины).

На сегодня еще двум лицам сообщили о подозрениях в совершении хулиганских действий (ст. 296 УК Украины) и двум фигурантам вручили подозрения в блокировании транспортных коммуникаций (ст. 279 УК Украины).