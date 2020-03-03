Столкновения в Новых Санжарах: полиция открыла 8 уголовных дел
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Расследование продолжается в 8 делах, открытых по таким статьям Уголовного кодекса Украины: 1 ч. Ст. 279 (Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия); ст. 293 (Групповое нарушение общественного порядка); ч. 2 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) 1 ч. Ст. 294 (Массовые беспорядки) ст. 295 (Призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку), ч. 1 ст. 296 (хулиганство).
Напомним, пяти фигурантам вручили подозрения в совершении массового беспорядки (ст. 294 УК Украины). Четверых из них взяли под ночной домашний арест. Ходатайство об избрании меры пресечения для пятой лица суд не удовлетворил.
Домашний арест с запретом покидать место жительства ночью получил также подозреваемый в посягательстве на жизнь полицейского (ст. 348 УК Украины).
На сегодня еще двум лицам сообщили о подозрениях в совершении хулиганских действий (ст. 296 УК Украины) и двум фигурантам вручили подозрения в блокировании транспортных коммуникаций (ст. 279 УК Украины).
- Напомним, 20 февраля самолет с эвакуированными из Уханя приземлился для дозаправки в Борисполе и направился в Харьков.
- Зеленский заявил , что эвакуированы будут проходить карантин в поселке Новые Санжары Полтавской области.
- В Новых Санжарах произошли столкновения между местными жителями и правоохранителями, за медицинской помощью обратились 10 человек, 24 человека задержали .
- По состоянию на 21 февраля 23 задержанных отпустили , в Нацполиции заявили, что большинство из них - не местные жители .
- Ранее сообщалось о пяти уголовных производств в связи с беспорядками
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